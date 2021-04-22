В Apple решили изменить способ получения уведомлений

Apple Inc. решила изменить способ получения уведомлений в iOS 15. Кроме того, изменятся домашний экран iPad и экран блокировки.

Официально обновление представят в июне на Всемирной конференции разработчиков, выйдет же iOS 15 в сентябре 2021 года перед выходом новых iPhone, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Пользователи смогут устанавливать режим работы мобильного устройства, например «за рулем», «работаю», «сплю», и определять, какие именно уведомления будут приходить во время каждого из режимов. Сменить режим можно будет на экране блокировки или в настройках. Также можно будет устанавливать автоматический ответ на сообщения.

Параллельно компания работает над обновлением iMessage, что позволит ей стать полноценной социальной сетью и усилить конкуренцию с другими мессенджерами.

Кроме того, обновления ждёт и главный экран iPad: Apple позволит пользователям размещать виджеты в любом месте. Также можно будет целиком переделать домашний экран так, чтобы он полностью состоял из виджетов. Появятся и дополнительные меры защиты личных данных: благодаря новой функции Apple сможет указать пользователю, какие приложения собирают информацию о нём без его ведома.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото на обложке: boggy22 / Depositphotos.