В Apple решили изменить способ получения уведомлений

Apple Inc. решила изменить способ получения уведомлений в iOS 15. Кроме того, изменятся домашний экран iPad и экран блокировки.
Официально обновление представят в июне на Всемирной конференции разработчиков, выйдет же iOS 15 в сентябре 2021 года перед выходом новых iPhone, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.
Пользователи смогут устанавливать режим работы мобильного устройства, например «за рулем», «работаю», «сплю», и определять, какие именно уведомления будут приходить во время каждого из режимов. Сменить режим можно будет на экране блокировки или в настройках. Также можно будет устанавливать автоматический ответ на сообщения.
Параллельно компания работает над обновлением iMessage, что позволит ей стать полноценной социальной сетью и усилить конкуренцию с другими мессенджерами.
Кроме того, обновления ждёт и главный экран iPad: Apple позволит пользователям размещать виджеты в любом месте. Также можно будет целиком переделать домашний экран так, чтобы он полностью состоял из виджетов. Появятся и дополнительные меры защиты личных данных: благодаря новой функции Apple сможет указать пользователю, какие приложения собирают информацию о нём без его ведома.
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Фото на обложке: boggy22 / Depositphotos.
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