Новый инвестиционный актив: в 2025-м курортную недвижимость стали чаще брать в Алтае, Архызе и Сочи
Где купить курортную недвижимость — самые популярные регионы
Фото: Getty Images / Unsplash
Спрос на курортную недвижимость в России резко сместился в сторону Алтая, Архыза и Сочи. Именно на них приходится большая часть всех запросов, которые получила NF GROUP с начала года. Интерес к Алтаю вырос на фоне реконструкции аэропорта в регионе. Архыз закрепился как всесезонный горный курорт, а Сочи сохраняет позиции за счёт устойчивого развития новых проектов.
Почти половина обращений пришлись на Алтай
По данным компании-консультанта на рынке коммерческой и элитной жилой недвижимости NF GROUP, Алтай стал самым востребованным регионом: он получил 40% всех запросов на покупку курортной недвижимости в 2025 году.
В NF GROUP считают, что инвестиционная привлекательность региона выросла благодаря запланированному завершению реконструкции аэропорта в Горно-Алтайске. После присвоения ему международного статуса регион станет более доступным для туристов — и, как следствие, более интересным для инвесторов.
Архыз формирует спрос как всесезонный курорт
Архыз занял второе место с долей 25% в структуре запросов. Интерес поддерживает статус всесезонного горного курорта и предгорное расположение. По данным NF GROUP, важным драйвером остаётся ожидаемое строительство международного аэропорта «Архыз» — инфраструктура усиливает привлекательность региона для покупателей.
Сочи — в тройке лидеров с 20% запросов
Сочи занимает 20% пришедших в NF GROUP запросов на покупку курортной недвижимости. Регион продолжает удерживать внимание инвесторов за счёт комфортного климата и устойчивого развития крупных жилых и гостиничных проектов.
Оставшиеся запросы распределяются между Калининградом, Туапсе, Геленджиком и курортными локациями Ленинградской области.
Отношению к рынку недвижимости в России меняется
Эксперты NF GROUP отмечают: если раньше курортные объекты покупали как внесезонную альтернативу загородной даче, то теперь они рассматриваются как инвестиции и инструмент диверсификации.
«Объекты переходят от модели “дача у моря” в статус инвестиционного актива. Покупателей начинает интересовать не только локация, но и наличие сильного оператора, прозрачная программа доходности и развитая инфраструктура», — говорит директор департамента зарубежной и курортной недвижимости NF GROUP Анна Ларина.
Покупатели ориентируются на проекты с гарантированным ростом доходности и низкими эксплуатационными расходами. По прогнозам NF GROUP, на этом фоне будет расти спрос на комплексы с развитой внутренней инфраструктурой и профессиональным операционным управлением.
