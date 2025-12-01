Где купить курортную недвижимость — самые популярные регионы

Спрос на курортную недвижимость в России резко сместился в сторону Алтая, Архыза и Сочи. Именно на них приходится большая часть всех запросов, которые получила NF GROUP с начала года. Интерес к Алтаю вырос на фоне реконструкции аэропорта в регионе. Архыз закрепился как всесезонный горный курорт, а Сочи сохраняет позиции за счёт устойчивого развития новых проектов.

Почти половина обращений пришлись на Алтай

По данным компании-консультанта на рынке коммерческой и элитной жилой недвижимости NF GROUP, Алтай стал самым востребованным регионом: он получил 40% всех запросов на покупку курортной недвижимости в 2025 году.

В NF GROUP считают, что инвестиционная привлекательность региона выросла благодаря запланированному завершению реконструкции аэропорта в Горно-Алтайске. После присвоения ему международного статуса регион станет более доступным для туристов — и, как следствие, более интересным для инвесторов.

Архыз формирует спрос как всесезонный курорт

Архыз занял второе место с долей 25% в структуре запросов. Интерес поддерживает статус всесезонного горного курорта и предгорное расположение. По данным NF GROUP, важным драйвером остаётся ожидаемое строительство международного аэропорта «Архыз» — инфраструктура усиливает привлекательность региона для покупателей.

Сочи — в тройке лидеров с 20% запросов

Сочи занимает 20% пришедших в NF GROUP запросов на покупку курортной недвижимости. Регион продолжает удерживать внимание инвесторов за счёт комфортного климата и устойчивого развития крупных жилых и гостиничных проектов.

Оставшиеся запросы распределяются между Калининградом, Туапсе, Геленджиком и курортными локациями Ленинградской области.

Отношению к рынку недвижимости в России меняется

Эксперты NF GROUP отмечают: если раньше курортные объекты покупали как внесезонную альтернативу загородной даче, то теперь они рассматриваются как инвестиции и инструмент диверсификации.

«Объекты переходят от модели “дача у моря” в статус инвестиционного актива. Покупателей начинает интересовать не только локация, но и наличие сильного оператора, прозрачная программа доходности и развитая инфраструктура», — говорит директор департамента зарубежной и курортной недвижимости NF GROUP Анна Ларина.

Покупатели ориентируются на проекты с гарантированным ростом доходности и низкими эксплуатационными расходами. По прогнозам NF GROUP, на этом фоне будет расти спрос на комплексы с развитой внутренней инфраструктурой и профессиональным операционным управлением.