Новый конкурент Clubhouse: Facebook запустит собственный аудиосервис

Источники американского портала Vox сообщили о грядущем анонсе соцсетью Facebook ряда продуктов. Среди них - потенциальный конкурент Clubhouse.
При этом не все обновления будут доступны в ближайшее время, отмечает Vox.
Среди новшевств планируется представить:
- аудиоверсию Messenger Rooms, которая даст возможность совершать групповые аудиозвонки;
- аналог комнат Clubhouse;
- возможность публикации в лентах коротких голосовых сообщений.
Также социальная сеть представит возможность поиска подкастов: сообщается о планируемой интеграции со Spotify.
Точные сроки внедрения обновления не сообщаются, но наиболее вероятным кандидатом на немедленное воплощение Vox считает именно Rooms. «Мы связываем людей с помощью аудио- и видеотехнологий в течение многих лет и всегда изучаем новые способы улучшить этот опыт для людей», — заявил Facebook для Vox.
Представители Spotify отказались от комментариев.
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Фото: Mactrunk / Depositphotos.
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