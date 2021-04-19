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Новый конкурент Clubhouse: Facebook запустит собственный аудиосервис

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Андрей Шляховский
Андрей Шляховский

Новостной редактор RB

Андрей Шляховский

Источники американского портала Vox сообщили о грядущем анонсе соцсетью Facebook ряда продуктов. Среди них - потенциальный конкурент Clubhouse.

Новый конкурент Clubhouse: Facebook запустит собственный аудиосервис

При этом не все обновления будут доступны в ближайшее время, отмечает Vox.

Среди новшевств планируется представить:

  • аудиоверсию Messenger Rooms, которая даст возможность совершать групповые аудиозвонки;
  • аналог комнат Clubhouse;
  • возможность публикации в лентах коротких голосовых сообщений.

Также социальная сеть представит возможность поиска подкастов: сообщается о планируемой интеграции со Spotify.

Точные сроки внедрения обновления не сообщаются, но наиболее вероятным кандидатом на немедленное воплощение Vox считает именно Rooms. «Мы связываем людей с помощью аудио- и видеотехнологий в течение многих лет и всегда изучаем новые способы улучшить этот опыт для людей», — заявил Facebook для Vox.

Представители Spotify отказались от комментариев.

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Фото: Mactrunk / Depositphotos.

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