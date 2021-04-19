Новый конкурент Clubhouse: Facebook запустит собственный аудиосервис

При этом не все обновления будут доступны в ближайшее время, отмечает Vox.

Среди новшевств планируется представить:

аудиоверсию Messenger Rooms, которая даст возможность совершать групповые аудиозвонки;

аналог комнат Clubhouse;

возможность публикации в лентах коротких голосовых сообщений.

Также социальная сеть представит возможность поиска подкастов: сообщается о планируемой интеграции со Spotify.

Точные сроки внедрения обновления не сообщаются, но наиболее вероятным кандидатом на немедленное воплощение Vox считает именно Rooms. «Мы связываем людей с помощью аудио- и видеотехнологий в течение многих лет и всегда изучаем новые способы улучшить этот опыт для людей», — заявил Facebook для Vox.

Представители Spotify отказались от комментариев.

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Фото: Mactrunk / Depositphotos.