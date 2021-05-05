Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости
Новости от партнеров

«Платформа НТИ» запустила сервис для навигации по экосистеме НТИ

Новости
Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

АНО «Платформа НТИ» создала чат-бота в мессенджере Telegram под названием «Поддержка НТИ». По словам представителей организации, он поможет упростить взаимодействие участников экосистемы НТИ.

«Платформа НТИ» запустила сервис для навигации по экосистеме НТИ

Бот призван помочь:

  • привлекать новую аудиторию в проекты;
  • лучше ориентироваться в сервисах и продуктах участников экосистемы НТИ;
  • искать нужную информацию.

Организаторы приглашают руководителей компаний, технических специалистов, посетителей мероприятий Leader-ID и всех, кому интересна система НТИ, попробовать новый сервис.

Чтобы воспользоваться ботом «Поддержка НТИ», нужно иметь профиль на Leader-ID.

Фото на обложке: Unsplash

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Во избежание скандала: Peloton отзывает свои беговые дорожки после смерти ребенка
  2. 2 Astana Hub и партнеры открыли программу развития корпоративных инноваций
  3. 3 Идет прием заявок на конкурс публикаций «Открытая библиотека сквозных цифровых технологий»
  4. 4 Еврокомиссия может получить право ограничивать инвестиции иностранных госкомпаний
  5. 5 Роскомнадзор решил засудить Twitter, Google и Facebook
Международная конференция Deep Food Tech
RB.RU в партнерстве с ЭФКО соберут лучших российских и международных экспертов.
Узнать больше

ВОЗМОЖНОСТИ

07 мая 2021

UrbanIT Хакатон 2021

10 мая 2021

Демо-день Четвертый энергетический переход

11 мая 2021

Премия молодых предпринимателей Young Awards 2021

Все ВОЗМОЖНОСТИ

Популярное

Новости

Европарламент принял резолюцию об отключении России от платежной системы SWIFT

Истории

От энергетической независимости до безумно дешевых мощностей: как развивалась солнечная энергетика

YOUNG

«Те вещи, которые я раньше не знал, сейчас выполняю на автомате» — как проходит стажировка в IT-компании DINS

Новости

В Минцифры пояснили, как использовать сертификаты о вакцинации с «Госуслуг» для поездок за границу

Истории

Топ-7 альткоинов, которые принесут наибольшую прибыль в 2021 году