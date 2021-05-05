«Платформа НТИ» запустила сервис для навигации по экосистеме НТИ

Евгения Хрисанфова
АНО «Платформа НТИ» создала чат-бота в мессенджере Telegram под названием «Поддержка НТИ». По словам представителей организации, он поможет упростить взаимодействие участников экосистемы НТИ.
«Платформа НТИ» запустила сервис для навигации по экосистеме НТИЕвгения Хрисанфова
Бот призван помочь:
- привлекать новую аудиторию в проекты;
- лучше ориентироваться в сервисах и продуктах участников экосистемы НТИ;
- искать нужную информацию.
Организаторы приглашают руководителей компаний, технических специалистов, посетителей мероприятий Leader-ID и всех, кому интересна система НТИ, попробовать новый сервис.
Чтобы воспользоваться ботом «Поддержка НТИ», нужно иметь профиль на Leader-ID.
Фото на обложке: Unsplash
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