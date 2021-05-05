«Платформа НТИ» запустила сервис для навигации по экосистеме НТИ

АНО «Платформа НТИ» создала чат-бота в мессенджере Telegram под названием «Поддержка НТИ». По словам представителей организации, он поможет упростить взаимодействие участников экосистемы НТИ.

Бот призван помочь:

привлекать новую аудиторию в проекты;

лучше ориентироваться в сервисах и продуктах участников экосистемы НТИ;

искать нужную информацию.

Организаторы приглашают руководителей компаний, технических специалистов, посетителей мероприятий Leader-ID и всех, кому интересна система НТИ, попробовать новый сервис.

Чтобы воспользоваться ботом «Поддержка НТИ», нужно иметь профиль на Leader-ID.

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