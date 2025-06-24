Объем срочных отправлений значительно вырос по сравнению с 2024 годом
Совместное исследование маркетплейса «Сравни» и логистического оператора СДЭК показало значительный рост объема срочных отправлений в 2025 году. Русбейс ознакомился с основными показателями.
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Наиболее популярным маршрутом стала доставка из Санкт-Петербурга в Москву (11,4 тыс. посылок). Объем срочных отправлений в этом направлении вырос на 4%, обратно ― на 9%. Однако наибольший прирост (+19%) показал маршрут «Казань — Москва». Также объем срочных отправлений из Екатеринбурга в столицу увеличился на 8%, а из Новосибирска — на 5%.
Для 57% россиян ключевым критерием выбора экспресс-доставки остается надежность, тогда как скорость важна лишь для 23%. Чаще всего срочные отправления используются для документов (22%), реже — для техники (7%) и продуктов (5%).
- Майский опрос «Яндекс Маркета» показал, что медленная доставка заставит покупателей при следующем заказе на маркетплейсе выбрать другого продавца. Скорость доставки товаров критически важна для 37%.
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