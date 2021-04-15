Обустройство дома онлайн: IKEA запустила новое мобильное приложение

Международный ритейлер IKEA разработал новое приложение, позволяющее проверять наличие товаров в магазинах и покупать их онлайн, составлять список покупок, а также планировать интерьер.

В пресс-службе компании сообщили, что онлайн-покупки через приложение могут совершать даже незарегистрированные пользователи. Владельцы карт IKEA Family получат возможность привязать их к своей учётной записи.

В обновленном приложении можно отслеживать наличие интересующих товаров в конкретном магазине, составлять список покупок, оплачивать их онлайн и оформлять доставку. Кроме того, разработчики создали раздел «Вдохновение», где собраны идеи обустройства дома и варианты интерьерных решений.

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