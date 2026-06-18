Объём рынка одежды в России достиг 3,94 трлн ₽ в 2025 году — но продажи растут только на маркетплейсах

Объём российского рынка одежды по итогам 2025 года достиг 3,94 трлн рублей — на 6% больше, чем годом ранее, сообщила Lamoda в своём исследовании Fashion Compass. Однако аналитики компании отмечают, что общие продажи сократились на 8–10%. Рост рынка, по мнению экспертов, обусловлен ростом цен.

Покупатели стали меньше доверять распродажам

Несмотря на сокращение продаж на российском рынке одежды, онлайн-сегмент продолжает укреплять позиции: на него приходится 55% всех покупок вещей.

Одним из самых быстрорастущих направлений авторы исследования Fashion Compass называют маркетплейсы — 44% модных товаров россияне приобретают через онлайн-площадки. В 2025 году объём рынка одежды на маркетплейсах достиг 990 млрд рублей.

Покупатели стали меньше доверять скидкам

Одновременно исследователи зафиксировали снижение интереса потребителей к скидкам.

В 2023 году товары по акциям на маркетплейсах старались покупать 46% потребителей. В 2025-м показатель сократился до 42%. Столько же респондентов заявили, что не доверяют распродажам.

В Lamoda отмечают, что на универсальных маркетплейсах скидки остаются одним из основных инструментов конкуренции, однако рост комиссий делает их всё менее выгодными для многих селлеров.

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38% покупателей формируют почти 60% рынка

Авторы исследования пришли к выводу, что наиболее ценную аудиторию для компаний-производителей одежды составляют покупатели, ориентированные на моду и бренды. Таких насчитывается 38%, однако именно они обеспечивают 59% объёма рынка, что эквивалентно 2,32 трлн рублей.

Для этой аудитории ключевое значение имеют ассортимент и качество клиентского опыта, тогда как цена играет менее важную роль. Несмотря на общее сокращение расходов на одежду примерно на 14%, покупатели, ориентированные на брендированные вещи и моду, стали приобретать ещё больше товаров.

Осознанное потребление вытесняет импульсивные покупки

Исследование показывает, что россияне всё чаще подходят к покупкам рационально. Каждый третий покупатель сравнивает цены на разных площадках перед оформлением заказа. При выборе одежды и обуви потребители чаще отдают предпочтение универсальным моделям и цветам, которые подходят для разных ситуаций и остаются актуальными дольше.

Даже при подготовке к уникальным событиям (например, к выпускному) покупатели чаще выбирают вещи, которые смогут носить после праздника.

Спрос на балетки и мюли вырос более чем вдвое

В 2025 году аналитики зафиксировали изменения в потребительских предпочтениях. Среди одежды быстрее всего рос спрос на:

поло — на 80%,

кардиганы и жакеты — на 43%.

При этом продажи худи снизились на 19% среди женщин и на 31% среди мужчин.

В обувном сегменте лидерами роста продаж стали:

балетки — +119%,

мюли — +105%.

Покупатели всё чаще выбирают лаконичную обувь вместо массивных кроссовок.

Изменился спрос на одежду определённых цветов:

коричневый — +46%,

серый — +22%,

бежевый — +11%.

Аудитория старше 50 лет стала одним из драйверов роста

Аналитики Lamoda отметили, что доля пользователей старше 50 лет на платформе выросла за год с 13,9% до 16%. Средний чек возрастной категории составляет 3,2 тыс. рублей, что на 8% выше показателя покупателей младше 45 лет.

Кроме того, 19% расходов группы приходится на премиальный сегмент.