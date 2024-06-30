Ограничение Apple на RuStore может привести к полной потере iPhone в России

Корпорация Apple не станет разрешать пользователям iPhone в России загружать приложения из российского магазина RuStore. Об этом «Газете.Ru» рассказал ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Он говорит, что шансы на разрешение RuStore или другой альтернативы высокими не являются. Американская компания не работает в России и по факту ушла из страны. А потому вряд ли там примут положительное решение в этом вопросе.

Муртазин считает, что для запуска RuStore разработчикам надо будет внести депозит в €1 млн — это условие действует для создателей магазинов в ЕС. Российская компания не сможет совершить этот платеж, так как Apple в России не работает.

«Деньги невозможно внести физически. Да, VK могут внести их в Европе, но тогда юридически это европейский альтернативный магазин. Пожалуйста, он будет работать в Европе. Как он будет функционировать в России, не очень понятно», — поделился Муртазин.

Исходя из реальной картины, продажи гаджетов Apple в России могут прекратить уже с 1 сентября 2025 года. Негатива, по его мнению, при этом не будет, так как американскую продукцию смогут заменить китайские флагманские устройства.

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