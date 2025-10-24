57% россиян совмещают отдых и покупки онлайн

Интернет для россиян всё чаще становится не просто местом для покупок, а пространством для отдыха и вдохновения. Согласно исследованию «Яндекс Ритма», 57% пользователей воспринимают онлайн-платформы, соцсети и маркетплейсы как современный аналог торгового центра, где можно провести время, получить идеи и купить нужное. На фоне цифровой усталости формируется запрос на «селективный интернет» — среду, где контент и товары отобраны по интересам и качеству, а не по алгоритмам.

Онлайн-поведение меняется: пользователи выбирают меньше, но точнее

Половина опрошенных призналась, что чувствует усталость от потока информации. На этом фоне 63% пользователей предпочитают оставаться в едином цифровом пространстве — где в одном месте можно увидеть уместный контент от брендов и блогеров и сразу перейти к покупке, не тратя время на поиск. Так появляется новая норма поведения — селективный тип потребления, когда пользователь выбирает меньше, но осознаннее.

«Пустой скроллинг» теряет популярность

54% россиян сталкиваются с так называемым «пустым скроллингом» — когда время тратится, но ничего полезного не находится. Селективный контент, по данным исследования, помогает снять это напряжение: он упорядочивает ленту, снижает усталость и возвращает ощущение контроля.

Пользователи хотят видеть прежде всего ассортимент магазинов и брендов (52%), идеи для покупок (31%), вдохновляющие изображения (25%) и контент от конкретных блогеров (21%).

79% пользователей несколько раз возвращаются к товару, прежде чем решиться на покупку

Онлайн-шопинг всё чаще воспринимается как способ провести время. Почти 60% россиян регулярно листают страницы интернет-магазинов, а каждый третий за последние две недели совершал покупки прямо в соцсетях.

Более половины пользователей (62%) отмечают, что каждую неделю видят в ленте товары, которые им действительно интересны, и 79% возвращаются к ним несколько раз, прежде чем купить.

Пользователи реагируют лишь на 9% контента — остальное пролистывают без внимания

В исследовании подчёркивается, что селективность — это не ограничение, а стремление к качественной цифровой среде, в которой людям спокойно и интересно.

По данным компании, в среднем пользователи листают 18 постов за одну сессию, и в 9% случаев совершают активное действие — лайк, подписку или сохранение. Такой контент становится фильтром доверия, который помогает снизить перегрузку и вернуть удовольствие от пребывания онлайн.

Зумеры проводят в сети больше всех — свыше 6 часов в день

Наибольшую активность показывают пользователи младших поколений: зумеры и поколение альфа проводят в сети более 6 часов в день, пользователи 25–44 лет — около 5 часов, а старше 55 лет — почти 3 часа.

Пик активности приходится на вечер: 48% проводят больше всего времени онлайн с 17:00 до 22:00, а 56% совершают покупки перед сном. Как отмечает «Яндекс Ритм», интернет постепенно превращается в пространство, где люди не только ищут товары, но и проводят время — спокойно, осознанно и с пользой.

Контекст

По данным исследования, каждый третий россиянин проводит в интернете более 6 часов в день, а 83% листают ленты ежедневно. Одновременно 47% пользователей говорят о перегрузке информацией, что усиливает запрос на комфортное и безопасное цифровое окружение.

Эксперты отмечают, что интернет всё больше выполняет функции современного торгового центра — места, где можно вдохновляться, общаться и покупать без давления и спешки.

Фото: German Adrasti / Getty Images