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Средний чек на осенние перелеты снизился в РФ в среднем на 20%

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Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

Сервис бронирования авиабилетов Aviasales проанализировал траты на перелеты по популярным направлениям, запланированные осенью, и выяснил, что средний чек на них упал в среднем на 20% по сравнению с летом.

Средний чек на осенние перелеты снизился в РФ в среднем на 20%

В исследовании компании фигурировали топ-20 наиболее востребованных у россиян в 2022 году направлений.

Средний чек по многим из них существенно снизился, например:

  • в Индонезию и обратно — на 33% (74,1 тыс. рублей),
  • в Египет — на 28% (35,5 тыс. рублей),
  • в Испанию — на 28% (63,8 тыс. рублей),
  • в Азербайджан — на 27% (29,4 тыс. рублей),
  • в Армению — на 25% (21,9 тыс. рублей),
  • в Италию — также более чем на 20% (64,7 тыс. рублей),
  • в ОАЭ — также более чем на 20% (50,2 тыс. рублей),
  • в Таиланд — также более чем на 20% (56 тыс. рублей),
  • в Израиль — также более чем на 20% (48 тыс. рублей),
  • в Турцию — также более чем на 20% (36,4 тыс. рублей).
 

Фото на обложке: Unsplash

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