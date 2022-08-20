Средний чек на осенние перелеты снизился в РФ в среднем на 20%

Сервис бронирования авиабилетов Aviasales проанализировал траты на перелеты по популярным направлениям, запланированные осенью, и выяснил, что средний чек на них упал в среднем на 20% по сравнению с летом.
В исследовании компании фигурировали топ-20 наиболее востребованных у россиян в 2022 году направлений.
Средний чек по многим из них существенно снизился, например:
- в Индонезию и обратно — на 33% (74,1 тыс. рублей),
- в Египет — на 28% (35,5 тыс. рублей),
- в Испанию — на 28% (63,8 тыс. рублей),
- в Азербайджан — на 27% (29,4 тыс. рублей),
- в Армению — на 25% (21,9 тыс. рублей),
- в Италию — также более чем на 20% (64,7 тыс. рублей),
- в ОАЭ — также более чем на 20% (50,2 тыс. рублей),
- в Таиланд — также более чем на 20% (56 тыс. рублей),
- в Израиль — также более чем на 20% (48 тыс. рублей),
- в Турцию — также более чем на 20% (36,4 тыс. рублей).
Фото на обложке: Unsplash
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