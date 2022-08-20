Сервис бронирования авиабилетов Aviasales проанализировал траты на перелеты по популярным направлениям, запланированные осенью, и выяснил, что средний чек на них упал в среднем на 20% по сравнению с летом.

Средний чек на осенние перелеты снизился в РФ в среднем на 20%