Основатель Telegram Павел Дуров резко высказался о бэкдорах в WhatsApp

Основатель Telegram Павел Дуров раскритиковал конкурирующий мессенджер WhatsApp за наличие лазеек в безопасности — бэкдоров, которые внедряются по приказу властей США.

Дуров изучил осенние публикации в иностранных СМИ, в частности в The Record и RollingStone, и пришел к выводу, что у ФБР есть доступ к перепискам пользователей в таких мессенджерах как WhatsApp, а создание приложений Signal и Anom и вовсе финансировалось за счет правительственных агентств. Пост Дурова появился в его telegram-канале Durov's Channel.

WhatsApp может делиться с правоохранительными органами данными пользователей в режиме реального времени. Чтобы получить доступ к сообщениям властям даже не требуется решение суда. Основатель Telegram уверен, что АНБ специально ограничило стандарты шифрования, чтобы иметь возможность все расшифровывать самостоятельно.

«Неудивительно, что такие американские приложения как WhatsApp страдают от бэкдоров, намеренно создаваемых пробелов в безопасности, которые власти могут использовать для взлома смартфонов и извлечения личных данных людей. Поскольку их инженеры проживают в США, им приходится тайно внедрять бэкдоры в свои приложения, когда власти приказывают им это сделать», — написал Павел Дуров.

​По его мнению, опубликованные в СМИ статьи подтверждают, что Telegram хранит данные своих пользователей надежно, а WhatsApp может делиться ими с заинтересованными третьими лицами.

Дуров уверен, что именно гарантированная безопасность позволяет привлекать новых пользователей в Telegram без затрат на маркетинг.

Ранее создатель конкурирующей с Telegram платформы Signal Мокси Марлинспайк заявил, что репутация мессенджера Павла Дурова сильно преувеличена.

Как передает слова владельца Signal портал Winfuture, даже проекты компании Meta — Facebook Messenger и WhatsApp — обеспечивают большую конфеденциальность, чем Telegram. Они предлагают сквозное шифрование всех текстовых сообщений, в то время как Telegram хранит все данные пользователей в полностью открытом формате: тексты, медиа, контакты.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото на обложке: Unsplash