«Будет возможность отключить рекламу»: Павел Дуров рассказал о платной подписке в Telegram

Павел Дуров пообещал пользователям мессенджера Telegram, что у них будет возможность отключить рекламу, которая недавно появилась в приложении. По его словам, компания работает над новыми платными функциями, предназначенными для этого.
Функция платного отключения рекламы должна появиться у пользователей Telegram уже в этом месяце, сообщил в своем телеграм-канале глава компании Павел Дуров.
Он утверждает, что скрыть рекламу в мессенджере можно будет, оплатив «недорогую подписку».
Также в ближайшем будущем «выключать» рекламные объявления появится возможность и у администраторов каналов.
«Скоро рекламодатели смогут размещать "невидимое" объявление в любом канале, которое – при условии достаточной стоимости показа – приведет к отсутствию объявлений в этом канале», – заявил Дуров.
По его словам, сейчас цель разработчиков – сделать Telegram безубыточным проектом, при этом оставив главными приоритетами интересы пользователей и создателей контента.
На днях в Telegram впервые появилась возможность официально разместить рекламу (пока в тестовом режиме).
Такой рекламный пост может содержать только текст до 160 символов (никаких изображений или внешних ссылок), а разместить его получится исключительно в публичных каналах (частные беседы и чаты освобождены от рекламы).
Тысяча показов рекламного сообщения будет стоить €2, но запуск рекламной кампании обойдется рекламодателю в €2 млн минимум.
При этом €1 млн из этой суммы – депозит, который Telegram не вернет, если заказчик потратит менее €10 млн за год.
В конце октября эксперты оценили рынок русскоязычной рекламы в Telegram – оказалось, что до конца года он может вырасти до 20 млрд рублей, что сопоставимо с рынком рекламы традиционных СМИ.
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Фото: wichayada suwanachun/Shutterstock
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