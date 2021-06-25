В AliExpress Россия рассказали, что мешает желающим начать свой бизнес россиянам

В преддверии Дня малого и среднего бизнеса в AliExpress Россия рассказали, что мешает желающим начать свое дело россиянам, и какое предприятие они хотели бы открыть. Как ни странно, большинству мешает отсутствие денег.

Исследование основано на опросе методом онлайн-панели вместе с исследовательским агентством ResearchMe, сообщили в пресс-службе AliExpress Россия.

Среди россиян, желающих открыть свое дело, 56% признались, что им просто не хватает денег или времени. 43% – закредитованы либо финансово обязаны, и это главное препятствие для начала бизнеса. Треть высказалась, что у них для этого недостаточно знаний.

«Оказалось, что 48% россиян думали о запуске своего дела за последний год. При этом больше трети из них (34%) такие мысли посещали практически каждый день. 23% респондентов из тех, кто мечтает о своем деле, признались, что думали об этом раз в пару недель», – рассказали в AliExpress Россия.

Причин, по которым люди хотят открыть свое дело, несколько: финансовая независимость и работа «без начальства» (54% респондентов), возможность заниматься любимым делом (45%), работать по свободному графику (33%).

Исследование также показало, какая сумма, по мнению россиян, нужна, чтобы начать бизнес: от 1 млн рублей (27% опрошенных), до 500 тысяч рублей (22%), менее 100 тысяч рублей (16%).

Среди опрошенных большинство хотели бы открыть бизнес в сфере услуг и производства – продуктов, одежды, стройматериалов.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!