В AliExpress Россия рассказали, что мешает желающим начать свой бизнес россиянам

В преддверии Дня малого и среднего бизнеса в AliExpress Россия рассказали, что мешает желающим начать свое дело россиянам, и какое предприятие они хотели бы открыть. Как ни странно, большинству мешает отсутствие денег.
Исследование основано на опросе методом онлайн-панели вместе с исследовательским агентством ResearchMe, сообщили в пресс-службе AliExpress Россия.
Среди россиян, желающих открыть свое дело, 56% признались, что им просто не хватает денег или времени. 43% – закредитованы либо финансово обязаны, и это главное препятствие для начала бизнеса. Треть высказалась, что у них для этого недостаточно знаний.
«Оказалось, что 48% россиян думали о запуске своего дела за последний год. При этом больше трети из них (34%) такие мысли посещали практически каждый день. 23% респондентов из тех, кто мечтает о своем деле, признались, что думали об этом раз в пару недель», – рассказали в AliExpress Россия.
Причин, по которым люди хотят открыть свое дело, несколько: финансовая независимость и работа «без начальства» (54% респондентов), возможность заниматься любимым делом (45%), работать по свободному графику (33%).
Исследование также показало, какая сумма, по мнению россиян, нужна, чтобы начать бизнес: от 1 млн рублей (27% опрошенных), до 500 тысяч рублей (22%), менее 100 тысяч рублей (16%).
Среди опрошенных большинство хотели бы открыть бизнес в сфере услуг и производства – продуктов, одежды, стройматериалов.
Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!Фото: Depositphotos.com
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Data Insight: к 2025 году четверть всех покупок в России будет совершаться онлайн
- 2 В Telegram добавили групповые видеозвонки и трансляцию экрана
- 3 Союз предпринимателей попросил правительство ввести обязательную вакцинацию для взрослого населения
- 4 «Яндекс» задумал открыть сеть аптек
- 5 COVID и жара: В России наступил «аномально опасный сезон» для гаджетов