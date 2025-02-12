Пользователи пожаловались на сбой в работе Ozon

Сообщения о неполадках начали поступать примерно в 14:00 мск. Покупатели отметили проблемы с загрузкой сайта, приложения, входом в личный кабинет и отображением товаров. «На смартах приложение открывается, а на ПК сайт не хочет работать», — написал один из пользователей Downdetector.su.

Скриншот с Downdetector.su, фото: RB.RU

Пик жалоб на Downdetector.su пришелся на 15:04 мск. К этому моменту о неполадках заявили 464 пользователя. На максимуме в 14:45 мск на «Сбой.РФ» о сбое в работе Ozon сообщил 91 покупатель. Жалобы поступали из Москвы. Санкт-Петербурга, Подмосковья, Калининградской области, Хакасии, Калужской области, Краснодарского края и из других регионов.

RB.RU направил запрос в пресс-службу Ozon.

Ранее AdIndex со ссылкой на ежегодный отчет креативного агентства We Are Social сообщил, что Ozon занял 14-е место в глобальном рейтинге приложений для шопинга по месячной аудитории, обогнав на три позиции американскую торговую сеть Walmart. Wildberries за год переместился с 15-го на 12-е место, а «Авито» поднялся на 18-ю строчку с 20-й.

11 февраля произошел сбой в работе «Авито». В пресс-службе площадки объявлений RB.RU тогда заявили, что сервис проводил плановое обновление мессенджера, а замедление работы платформы затронуло «ограниченное количество человек».