На Amazon подали в суд из-за завышения цен во время пандемии

В калифорнийский суд подали коллективный иск в отношении Amazon, обвинив компанию в «эксплуатации потребителей в самое уязвимое время» через поднятие цен в период пандемии, пишет Business Insider.

«В этой ситуации — в соответствии с указаниями правительства и органов здравоохранения — потребители по понятным причинам обратились к онлайн-покупкам, и в частности к Amazon, чтобы удовлетворить основные потребности, — говорится в иске. — Не выходя в общественные места и не подвергаю риску себя и других, всего за несколько кликов американцы могут приобретать у Amazon потребительские товары, которые будут доставлены к ним домой».

Amazon обвиняется в повышении цен на медицинские товары, чистящие средства, консервы и другие необходимые во время пандемии покупки. Юридическая фирма Hagens Berman уточнила, что коллективный иск относится ко всем покупателям Amazon в США, которые приобретали такие товары.

Стоимость масок увеличилась на 500% — с 20 до 120 долларов, стоимость дезинфицирующих средств выросла на 100%, говорится в иске. Среди других товаров, цены на которые, как утверждается, были завышены, оказались обезболивающие, средства от простуды, мука и фасоль.

«Amazon является функциональным продавцом этих продуктов и несет ответственность, когда завышенные цены нарушают закон. Кроме того, Amazon завысила цены на собственный ряд продуктов, который поставляет и продает потребителям напрямую», — говорится в жалобе.

Федерального закона, прямо запрещающего завышение цен, в США нет, но во многих штатах эта практика запрещена во время чрезвычайных ситуаций, в том числе стихийных бедствий или пандемии. В мае Amazon заявила, что Конгресс должен принять федеральный закон против роста цен, чтобы создать единый четкий стандарт.

Hagens Berman опубликовала на своем сайте обращение к людям, которые делали покупки в интернет-магазинах во время пандемии, с просьбой описать свой опыт. «Несправедливое завышение цен могло привести к тому, что вы заплатили больше», — говорится в сообщении. Потребителям предлагается заполнить форму, чтобы узнать права на потенциальную компенсацию.

В марте 2020 года Amazon заявила, что прекратила сотрудничество с почти 4000 индивидуальными продавцами из-за подъема цен во время пандемии. Business Insider отмечает, что спустя несколько месяцев после начала пандемии продавцы продолжали взимать в 14 раз больше, чем другие в рознице, за обычные товары для дома — такие как мыло и дезинфицирующее средство для рук.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото: Frederic Legrand - COMEO / Shutterstock