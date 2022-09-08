Новые iPhone поставят в Россию по параллельному импорту

Новые iPhone 14 поставят в Россию по параллельному импорту. О наличии такой возможности сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров. Новые модели смартфонов Apple презентовала 7 сентября.

Apple установила цены на новые iPhone 14 во время их презентации. Цена самой дешевой модели составляет $799. В России премиум-версии новых iPhone будут стоить от 125 тысяч рублей, предположил аналитик Mobile Research Эльдар Муртазин.

Если говорить про параллельный импорт, то цены на iPhone будут выше, чем у производителя, минимум на 30%, допустил эксперт, а поставки начнутся не раньше октября.

Линейка новых iPhone 14 насчитывает четыре модели: iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max. МТС уже начал принимать предзаказы на смартфоны по цене от 84990 рублей до 166990 рублей. Максимальный срок доставки – четыре месяца с момента оплаты.