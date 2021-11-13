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У YouTube появится конкурент – Patreon объявил о создании собственного видеохостинга

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Сервис для распространения контента по подписке Patreon объявил о создании собственного видеохостинга. Он может стать конкурентом YouTube и сделать Patreon независимым от того же YouTube и Vimeo.

У YouTube появится конкурент – Patreon объявил о создании собственного видеохостинга

О планах по созданию видеохостинга рассказал генеральный директор Patreon Джек Конте. По его словам, это позволит сервиса получить независимость от YouTube и Vimeo, с которыми сотрудничает Patreon. Авторы контента в случае успеха компании смогут загружать видео не на сторонние хостинги, а на собственный хостинг сервиса.

На данный момент Patreon поддерживает размещение видео на своей площадке, но размер загружаемых файлов ограничен 200 мегабайтами. 

Информации о том, когда Patreon запустит собственный видеохостинг, гендиректор компании Джек Конте не предоставил. Также он не рассказал, будет ли контент на видеохостинге монетизироваться и как именно, либо же будет доступен для всех пользователей или только платных подписчиков.

Patreon – это краудфандинговая платформа, которая начала работу в 2013 году. На ней авторы творческого контента могут размещать его по платной подписке, а также предоставлять дополнительный контент для своих подписчиков. Платформа популярная среди блогеров, авторов подкастов, музыкантов.

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Фото на обложке: rafapress / Shutterstock

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