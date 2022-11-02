Twitter работает над запуском видео с платным доступом — The Washington Post

Twitter работает над запуском видео с платным доступом, выяснила The Washington Post. Цена за просмотр составит от $1 до $10. Функцию планируют запустить в течение двух недель.

О скором запуске функции платных видео в Twitter узнала The Washington Post, изучив корпоративные документы компании. По сведениям газеты, функция появится в течение двух недель.

За просмотр видео можно будет установить плату в размере $1, $2, $5 или $10, пишет издание. До оплаты видео будет скрыто от пользователей. Оплатить покупку можно будет через сервис Stripe. Какой процент от транзакций будет получать сам Twitter газета не уточнила.

Команда Twitter посчитала новую функцию высокорисковой, поскольку могут возникнуть проблемы с авторскими правами на видео.

После покупки платформы микроблогов Twitter Илон Маск объявил о роспуске совета директоров и превращения компании из публичной в частную. Делистинг Twitter с Нью-Йоркской биржи запланирован на 8 ноября. Санкт-Петербургская биржа прекратит торги акциями Twitter 3 ноября.

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