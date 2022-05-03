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PayPal помогла составить антимонопольную жалобу на Apple

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Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

Американская компания PayPal помогла Еврокомиссии составить официальную антимонопольную жалобу против Apple и «подстегнула» активность регулятора, утверждая, что производитель iPhone злоупотребляет своим контролем над мобильными платежами. 

PayPal помогла составить антимонопольную жалобу на Apple

Как сообщает Bloomberg, жалоба строится на том, что Apple резервирует возможности опции tap-to-pay исключительно для своего собственного сервиса Apple Pay и не позволяет конкурирующим платежным платформам использовать этот функционал.

Крупнейшая дебетовая электронная платежная система PayPal предлагает опцию tap-to-pay на телефонах Android и хочет иметь возможность предлагать ту же функцию на iPhone.

Tap-to-pay работает по стандарту NFC и технических проблем с использованием чипа для таких платежных систем и приложений, как PayPal, Square Cash, Alphabet и др., не существует. Следовательно, Apple намеренно и необоснованно блокирует эту возможность.

В жалобе Еврокомиссия отметила, что подобная ситуация создает «неравное игровое поле».

В этом году, как заявляет Apple, у третьих лиц появится возможность использовать чип NFC в iPhone для приема платежей, но функция будет ориентирована только на малый бизнес. 

Также компания подчеркивает, что конкуренты Apple Pay, включая PayPal, по-прежнему популярны среди пользователей iPhone даже без опции tap-to-pay. 

Отстаивая свои права, Apple, тем не менее, сообщила, что «продолжит взаимодействовать с комиссией, чтобы обеспечить европейским потребителям доступ к выбранному ими варианту оплаты в безопасной финансовой среде».

Фото на обложке: Brett / Pexels

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