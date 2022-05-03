PayPal помогла составить антимонопольную жалобу на Apple

Американская компания PayPal помогла Еврокомиссии составить официальную антимонопольную жалобу против Apple и «подстегнула» активность регулятора, утверждая, что производитель iPhone злоупотребляет своим контролем над мобильными платежами.

Как сообщает Bloomberg, жалоба строится на том, что Apple резервирует возможности опции tap-to-pay исключительно для своего собственного сервиса Apple Pay и не позволяет конкурирующим платежным платформам использовать этот функционал.

Крупнейшая дебетовая электронная платежная система PayPal предлагает опцию tap-to-pay на телефонах Android и хочет иметь возможность предлагать ту же функцию на iPhone.

Tap-to-pay работает по стандарту NFC и технических проблем с использованием чипа для таких платежных систем и приложений, как PayPal, Square Cash, Alphabet и др., не существует. Следовательно, Apple намеренно и необоснованно блокирует эту возможность.

В жалобе Еврокомиссия отметила, что подобная ситуация создает «неравное игровое поле».

В этом году, как заявляет Apple, у третьих лиц появится возможность использовать чип NFC в iPhone для приема платежей, но функция будет ориентирована только на малый бизнес.

Также компания подчеркивает, что конкуренты Apple Pay, включая PayPal, по-прежнему популярны среди пользователей iPhone даже без опции tap-to-pay.

Отстаивая свои права, Apple, тем не менее, сообщила, что «продолжит взаимодействовать с комиссией, чтобы обеспечить европейским потребителям доступ к выбранному ими варианту оплаты в безопасной финансовой среде».

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