Зарубежный книгоиздатель Penguin Random House возвращает представительства в РФ

Немецкое и испанское подразделения книгоиздателя Penguin Random House вернулись на российский рынок. Его участники рассчитывают на возобновление деловых отношений с зарубежными партнерами. В будущем планируются рекламные кампании испанских и немецких авторов, пишет «Коммерсантъ».
После начала спецоперации РФ на Украине Нил Гейман, Стивен Кинг, Джоан К. Роулинг и другие зарубежные авторы приостановили работу с российскими издательствами. О прекращении деятельности тогда заявили также Penguin Random House Macmillan Publishers, Simon & Schuster, международный оптовый продавец книг Gardners.
За 2022 год книги в России подорожали на 15-20%. Причина этому — увеличение стоимости полиграфических материалов, привозимых из-за границы. Согласно РКС, к концу 2023 года стоимость книг вырастет еще на 10-15%. В первом квартале этого года цены на продукцию уже увеличились на 5%.
Фото на обложке: Unsplash
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