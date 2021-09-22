Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

HRTech-сервис выходцев из Google и Facebook привлек $1,2 млн от AltaIR Capital и других

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Компания Performetry, Data Science-платформа анализа продуктивности команд, основанная Денисом и Еленой Грабчак, и привлекла $1,2 млн от AltaIR Capital и группы инвесторов. Об этом RB.ru сообщил представитель фонда.

HRTech-сервис выходцев из Google и Facebook привлек $1,2 млн от AltaIR Capital и других

В сделке также приняли участие, AltaClub, топ-менеджеры Google, Cisco, LinkedIn, DropBox, DocuSign, Salesforce, Facebook, Lyft и Uber. Другие детали раунда не раскрываются.

Стартап запустили Денис и Елена Грабчак, ранее работавшие на управленческих позициях в глобальных офисах Google и Facebook (Денис возглавлял направления глобальных офисов Google и Facebook, Елена в глобальном офисе Google отвечала за работу с клиентами на развивающихся рынках). В 2020 году команда Performetry прошла акселератор TechStars. 

О продукте Performetry

Performetry выступает медиатором между сотрудниками, менеджментом и HR-отделом для технологических компаний с численностью от 100 до 3 тыс. чел. Платформа предоставляет ежедневную аналитику о продуктивности команд. С помощью сервиса можно отслеживать множество параметров — от эмоционального состояния сотрудников до их включенности в рабочие процессы и коммуникации. 

Сервис выявляет паттерны поведения команд, полагаясь на анализ данных из рабочих инструментов, опросов и корпоративных социальных сетей. Сервис работает по подписке, стоимость зависит от количества подключенных сотрудников к платформе и длительности договора.

По данным AltaIR Capital, к платформе уже подключено несколько тысяч сотрудников, в ближайшие несколько месяцев подключатся еще 10 тыс. Клиенты стартапа — глобальные компании, использующие технологические решения.

«Глубокая экспертиза команды в индустрии — первое, что подкупает инвестора, когда речь идет про раунды ранней стадии. Основатели Performetry глубоко погружены в боли клиентов и четко понимают тренды рынка, у них есть внушительный опыт работы в своей индустрии. Мы верим в проект и востребованность решений, которые будут повышать продуктивность технологических команд, поэтому приняли решение поддержать команду», — сообщил основатель AltaIR Capital и AltaClub Игорь Рябенький.

Привлеченные инвестиции команда направит на укрепление своих позиций на рынке США и на запуск нового направления. Новый продукт решает задачи анализа продуктивности всех типов работников, включая дистанционных, и предоставления рекомендаций для составления плана действий для развития бизнеса. 

По оценкам Deloitte, низкая вовлеченность сотрудников компаний только в США обходится в $300 млрд упущенной выгоды ежегодно. А согласно отчету PWC, мировой рынок облачных HR-решений превышает $148 млрд в год. Стартап работает в сегменте people analytics, который сейчас только зарождается. 

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото: Unsplash

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 My.Games получила контроль в компании-издателе гиперказуальных игр Mamboo Games
  2. 2 AngelsDeck и управляющий партнер «ЯКласс» вложили $200 тыс. в платформу live-трансляций для образования
  3. 3 Aviasales, NovaKid, Borzo и другие — кто привлек инвестиции в августе
  4. 4 From Russia with love: все единороги с российскими корнями
  5. 5 Baring заходит в TravelTech, Phystech Ventures — в альтфуд, а Nexters на Nasdaq: российский венчур в июле
EdTech: карта российского рынка
Все компании и инвесторы в области образовательных технологий
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

22 сентября 2021

Хакатон Definition

23 сентября 2021

Питч-сессия IRON ROAD SHOW в Ульяновске

23 сентября 2021

Всероссийский чемпионат по производительности

Все ВОЗМОЖНОСТИ

СВОЁ ДЕЛО ЗА 10 ПИСЕМ
Рассказываем, как не прогореть на старте первого бизнеса. За 2,5 месяца ты прочитаешь советы от опытных предпринимателей, вдохновляющие истории единомышленников и, главное, поймешь, с чего начать свое дело.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма
ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ БИЗНЕСА
Самые интересные хакатоны, конкурсы, акселераторы и другие возможности для предпринимателей в одном месте.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма