HRTech-сервис выходцев из Google и Facebook привлек $1,2 млн от AltaIR Capital и других

Компания Performetry, Data Science-платформа анализа продуктивности команд, основанная Денисом и Еленой Грабчак, и привлекла $1,2 млн от AltaIR Capital и группы инвесторов. Об этом RB.ru сообщил представитель фонда.

В сделке также приняли участие, AltaClub, топ-менеджеры Google, Cisco, LinkedIn, DropBox, DocuSign, Salesforce, Facebook, Lyft и Uber. Другие детали раунда не раскрываются.

Стартап запустили Денис и Елена Грабчак, ранее работавшие на управленческих позициях в глобальных офисах Google и Facebook (Денис возглавлял направления глобальных офисов Google и Facebook, Елена в глобальном офисе Google отвечала за работу с клиентами на развивающихся рынках). В 2020 году команда Performetry прошла акселератор TechStars.

О продукте Performetry

Performetry выступает медиатором между сотрудниками, менеджментом и HR-отделом для технологических компаний с численностью от 100 до 3 тыс. чел. Платформа предоставляет ежедневную аналитику о продуктивности команд. С помощью сервиса можно отслеживать множество параметров — от эмоционального состояния сотрудников до их включенности в рабочие процессы и коммуникации.

Сервис выявляет паттерны поведения команд, полагаясь на анализ данных из рабочих инструментов, опросов и корпоративных социальных сетей. Сервис работает по подписке, стоимость зависит от количества подключенных сотрудников к платформе и длительности договора.

По данным AltaIR Capital, к платформе уже подключено несколько тысяч сотрудников, в ближайшие несколько месяцев подключатся еще 10 тыс. Клиенты стартапа — глобальные компании, использующие технологические решения.

«Глубокая экспертиза команды в индустрии — первое, что подкупает инвестора, когда речь идет про раунды ранней стадии. Основатели Performetry глубоко погружены в боли клиентов и четко понимают тренды рынка, у них есть внушительный опыт работы в своей индустрии. Мы верим в проект и востребованность решений, которые будут повышать продуктивность технологических команд, поэтому приняли решение поддержать команду», — сообщил основатель AltaIR Capital и AltaClub Игорь Рябенький.

Привлеченные инвестиции команда направит на укрепление своих позиций на рынке США и на запуск нового направления. Новый продукт решает задачи анализа продуктивности всех типов работников, включая дистанционных, и предоставления рекомендаций для составления плана действий для развития бизнеса.

По оценкам Deloitte, низкая вовлеченность сотрудников компаний только в США обходится в $300 млрд упущенной выгоды ежегодно. А согласно отчету PWC, мировой рынок облачных HR-решений превышает $148 млрд в год. Стартап работает в сегменте people analytics, который сейчас только зарождается.

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Фото: Unsplash