Песков посоветовал отписаться от telegram-каналов, анонсирующих введение QR-кодов в «жестком виде»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посоветовал россиянам отписаться от telegram-каналов, анонсирующих введение в России QR-кодов в транспорте в «жестком виде».
Информация об ужесточении коронавирусного режима в транспорте и общественных местах с 1 февраля появилась в telegram-канале «Раньше все. Ну почти», у которого более 380 тысяч подписчиков. Анонимные источники в аппарате Госдумы РФ якобы утверждали, что законопроект в скором времени должен быть принят в «жестком виде» из-за вспышек «омикрона».
Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о правдивости подобных сведений, посоветовал россиянам перестать читать такие информационные ресурсы.
«Отпишитесь от них», — заявил Дмитрий Песков.
Законопроект о QR-кодах в транспорте Госдума собиралась принять перед Новым годом, но президент РФ Владимир Путин высказал сомнения в необходимости подобного решения.
«Под Новый год вводить ограничения подобного рода — достаточно сложная история, создадим много проблем для людей», — сказал Владимир Путин.
Планировалось, что QR-коды будут проверять при регистрации на авиарейсы. Предъявлять их при покупке билета не понадобится. В РЖД проверку QR-кодов собирались поручить проводникам поездов при посадке в вагон.
11 января мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в течение 7-10 дней ожидается значительный рост заболевших коронавирусом из-за распространения «омикрона». Чиновник призвал усилить контроль за соблюдением мер Роспотребнадзора и привлекать граждан проходить вакцинацию.
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Фото на обложке: Kremlin.ru
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