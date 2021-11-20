Ушел из жизни один из основателей сети Subway Питер Бак

В возрасте 90 лет скончался сооснователь американской сети быстрого питания Subway миллиардер Питер Бак. Об этом компания сообщила в своем официальном Twitter-аккаунте. Причина смерти не уточняется.

«Добросердечный физик и филантроп доктор Бак оказал долгосрочное влияние, оставив после себя дух упорной работы и преданности делу в каждой из почти 40 тысяч точек сети. Его дело продолжает Subway — бренд, над созданием которого он упорно работал», — сказано в публикации.

В 1965 году Питер Бак одолжил $1 тысячу сыну своего друга — Фреду Де Люка. На эти деньги сооснователь будущей сети открыл первую точку по продаже сэндвичей. На момент основания Де Люка было 17 лет, доход от продажи сэндвичей должен был помочь ему оплачивать колледж.

Бак на тот момент работал физиком-ядерщиком, ему было 34 года. На момент смерти состояние сооснователя Subway оценивалось в $1,7 млрд. Де Люка скончался в 2015 году в возрасте 67 лет, на тот момент его капитал оценивался в $3,5 млрд.

Фото: Subway

Сеть ресторанов быстрого питания Subway насчитывает около 40 тысяч точек по всему миру. Она обходит McDonald’s по числу локаций, однако доходы компаний находятся на разном уровне: в 2020 году McDonald’s заработал $19 млрд, в то время как доход сети сэндвичных составил $689,1 млн.

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