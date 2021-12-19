Pinterest потребовал у суда отменить иск девушки, называющей себя соосновательницей компании

Представители компании Pinterest отправили запрос в суд с требованием отменить иск Кристины Мартинез, которая утверждает, что она помогла основать этот стартап и имеет право вписать свое имя в его историю. Мартинез, как считают в Pinterest, затягивает с разбирательством.

Цифровой маркетолог Кристина Мартинез подала иск к руководству Pinterest еще в сентябре, но, по данным компании, с тех пор так и не удосужилась продвинуть это дело далее, сообщает CNBC.

В иске Мартинез утверждает, что участвовала в создании Pinterest, подсказав основателям стартапа его «ключевые концепции». По ее словам, Pinterest был «терпящим крах онлайн-магазином», когда она якобы предложила идеи каталогизации изображений по доскам.

Это, как считает Мартинез, дает ей право называть себя сооснователем стартапа. Неизвестны причины, по которым она не обратилась в суд раньше: компания существует с 2010 года, а в 2019 году она вышла на IPO (сейчас она стоит, по некоторым оценкам, десятки миллиардов долларов).

Кроме того, источники, работавшие в Pinterest в годы становления компании, утверждают, что не помнят ее или помнят ее мельком, при этом в основном в качестве одного из влиятельных инфлюэнсеров на площадке.

Сама Мартинез ранее также не рассказывала эту историю, а в книге «Маркетинг в Pinteresr для круглых дураков» упоминала (как соавтор) только то, что одной из первых начала использовать Pinterest.

Кроме того, в исковых требованиях не указано, какое именно материальное вознаграждение Мартинез требует от компании.

Как известно, состояние каждого из сооснователей Pinterest — Бена Сильвермана (также нынешего главы компании) и Пола Скиарры (уже не работает в ней) — оценивается примерно в $1 млрд.

Единственный известный факт о связи Мартинез и основателей Pinterest: ее присутствие на свадьбе Бена Сильвермена в качестве одной из 11 подружек невесты в 2011 году. Также оба основателя были приглашены и на ее свадьбу.

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