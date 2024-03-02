Алексей Пивоваров* вышел из телеграм-канала «Редакции» из-за закона о рекламе у иноагентов

Алексей Пивоваров* вышел из телеграм-канала основанной им «Редакции» из-за принятого Госдумой закона о запрете рекламы у иноагентов. Канал поменяет название и логотип в ближайшее время, значительная часть команды «Редакции» будет уволена, сообщил журналист.

Основатель YouTube-проекта «Редакция» Алексей Пивоваров* объявил о передаче юридических прав и прав на управление телеграм-каналом проекта его редакторам. Об этом журналист сообщил в своем телеграм-канале.

«В самое ближайшее время “Пивоваров (Редакция)” поменяет название и логотип. В профессионализме ребят я не сомневаюсь и надеюсь, вы поддержите их тем, что продолжите читать этот канал», – написал журналист.

Также Пивоваров* отметил, что ему придется «попрощаться» со значительной частью команды проекта из-за невозможности платить им заработную плату.

Журналист уточнил, что пошел на данные меры из-за принятого Госдумой закона о запрете рекламы у иностранных агентов.

«Несмотря на то, что “Редакция” находится в России, работает вбелую, и все наши рекламодатели тоже здесь, по нам он [закон, прим. ред.] бьет намного сильнее, чем по многим, кто работает из-за границы», – подчеркнул Пивоваров*.

Госдума приняла закон о запрете размещения рекламы у иностранных агентов 28 февраля.

Фото на обложке: телеграм-канал Алексея Пивоварова*

* внесен Минюстом в реестр иностранных агентов.