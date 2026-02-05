Почти 50% селлеров Wildberries снизили свою комиссию на 6%

Wildberries подвела первые итоги программы по снижению комиссий для продавцов, запущенной перед высоким сезоном. Как сообщили в компании, каждый второй участник выполнил индивидуальный план по обороту и получил снижение комиссии на 5–6%. Механика позволила продавцам напрямую конвертировать рост продаж в сокращение издержек в период пикового спроса.

Продавцы получали снижение комиссии при выполнении плана за три месяца

Программа была рассчитана на три месяца и предусматривала снижение комиссии с текущего уровня до шести процентных пунктов. Для этого продавцам нужно было выполнить индивидуальный план по обороту.

Как пояснили в Wildberries, такой формат дал участникам понятный и прогнозируемый инструмент: увеличение продаж напрямую влияло на размер комиссии и позволяло снизить издержки без изменения условий для остальных партнёров.

Почти каждый второй продавец выполнил условия программы

По итогам программы почти 50% участников достигли целевых показателей и зафиксировали снижение комиссии, рассказали в компании. Это позволило им получить дополнительный экономический эффект в период высокого сезонного спроса.

Наиболее заметные результаты показали продавцы из ключевых товарных сегментов.

28% пришлось на продавцов товаров для дома;





21% — на партнёров из fashion-сегмента;





14% — на селлеров из категорий товаров для красоты и детских товаров.





Для продавцов, которые не смогли выполнить поставленные цели, программа не предусматривала никаких негативных последствий.

Wildberries сохранила текущий уровень комиссий до середины 2026 года

Ранее Wildberries расширила модель продаж с самой низкой комиссией — DBS, предполагающую доставку силами продавца.

Селлеры, работающие по модели «Витрина» (DBS), могут отправлять товары не только напрямую покупателю, но и в пункты выдачи заказов Wildberries. Минимальная комиссия при доставке в ПВЗ составляет 3%.

Для продавцов, которые сами привозят заказы в пункты выдачи и обеспечивают высокую скорость доставки, комиссия снижается ещё на 2 процентных пункта.

Кроме того, Wildberries зафиксировала комиссии за продажу товаров на текущем уровне с декабря 2025-го на следующие шесть месяцев. Условия распространяются в том числе на продавцов, работающих по модели «Витрина» (DBS).

Wildberries последовательно работает с издержками продавцов

Помимо программ по снижению комиссий Wildberries развивает инструменты лояльности для продавцов. В январе 2026 года маркетплейс начал тестировать инструмент «Скидка лояльности», который позволяет селлерам давать персональные скидки покупателям, регулярно выкупающим товары конкретного магазина.

Также Wildberries запустила промокоды от магазинов: один продавец может одновременно вести до 10 активных промоакций, каждый промокод действует неограниченное количество раз до окончания акции.