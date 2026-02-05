Почти половина продавцов Wildberries смогли снизить комиссию на 6%: лучший результат — у селлеров товаров для дома
Почти 50% селлеров Wildberries снизили свою комиссию на 6%
Wildberries подвела первые итоги программы по снижению комиссий для продавцов, запущенной перед высоким сезоном. Как сообщили в компании, каждый второй участник выполнил индивидуальный план по обороту и получил снижение комиссии на 5–6%. Механика позволила продавцам напрямую конвертировать рост продаж в сокращение издержек в период пикового спроса.
Продавцы получали снижение комиссии при выполнении плана за три месяца
Программа была рассчитана на три месяца и предусматривала снижение комиссии с текущего уровня до шести процентных пунктов. Для этого продавцам нужно было выполнить индивидуальный план по обороту.
Как пояснили в Wildberries, такой формат дал участникам понятный и прогнозируемый инструмент: увеличение продаж напрямую влияло на размер комиссии и позволяло снизить издержки без изменения условий для остальных партнёров.
Почти каждый второй продавец выполнил условия программы
По итогам программы почти 50% участников достигли целевых показателей и зафиксировали снижение комиссии, рассказали в компании. Это позволило им получить дополнительный экономический эффект в период высокого сезонного спроса.
Наиболее заметные результаты показали продавцы из ключевых товарных сегментов.
-
28% пришлось на продавцов товаров для дома;
-
21% — на партнёров из fashion-сегмента;
-
14% — на селлеров из категорий товаров для красоты и детских товаров.
Для продавцов, которые не смогли выполнить поставленные цели, программа не предусматривала никаких негативных последствий.
Wildberries сохранила текущий уровень комиссий до середины 2026 года
Ранее Wildberries расширила модель продаж с самой низкой комиссией — DBS, предполагающую доставку силами продавца.
Селлеры, работающие по модели «Витрина» (DBS), могут отправлять товары не только напрямую покупателю, но и в пункты выдачи заказов Wildberries. Минимальная комиссия при доставке в ПВЗ составляет 3%.
Для продавцов, которые сами привозят заказы в пункты выдачи и обеспечивают высокую скорость доставки, комиссия снижается ещё на 2 процентных пункта.
Кроме того, Wildberries зафиксировала комиссии за продажу товаров на текущем уровне с декабря 2025-го на следующие шесть месяцев. Условия распространяются в том числе на продавцов, работающих по модели «Витрина» (DBS).
Wildberries последовательно работает с издержками продавцов
Помимо программ по снижению комиссий Wildberries развивает инструменты лояльности для продавцов. В январе 2026 года маркетплейс начал тестировать инструмент «Скидка лояльности», который позволяет селлерам давать персональные скидки покупателям, регулярно выкупающим товары конкретного магазина.
Также Wildberries запустила промокоды от магазинов: один продавец может одновременно вести до 10 активных промоакций, каждый промокод действует неограниченное количество раз до окончания акции.
- «Рив Гош» фиксирует рост продаж после интеграции с Wildberries — сильнее всего спрос увеличился в регионах России Продажи «Рив Гош» выросли после интеграции с Wildberries 04 февраля 2026, 17:55
- Wildberries готовится выйти на рынки Юго-Восточной Азии и Африки: в планах — Эфиопия, Шри-Ланка, Индия и Таиланд Wildberries готовится выйти на рынки Шри-Ланки и Таиланда 04 февраля 2026, 14:05
- Ozon снова повысит комиссии с апреля 2026-го: тарифы маркетплейса на некоторые товары вырастут сразу в два раза Ozon повысит комиссию до 50% на часть товаров весной 2026-го 04 февраля 2026, 11:02
- До 76% спроса на Ozon формируют регионы: стал известен портрет покупателя маркетплейса в 2026 году Стал известен портрет покупателя Ozon в 2026 году 02 февраля 2026, 19:44