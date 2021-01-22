Стартап-студии — компании, которые поставили создание стартапов на поток и сделали это своим бизнесом. Количество таких организаций по всему миру уже превысило 560, и это на 625% больше, чем семь лет назад.

26 января в 19:00 Angel Talks и RB.RU проведут прямой эфир на YouTube и в Facebook с Дмитрием Бергельсоном, управляющим партнёром INNORETAIL.VC. Он расскажет о своём опыте создания стартап-студии и ответит на самые актуальные вопросы по теме, в том числе — от зрителей. Автор лучшего вопроса Дмитрию получит специальные призы от Angel Talks и RB.RU

Видеоподкаст Angel Talks и RB.RU проведут прямой эфир о стартап-студиях в России и за рубежом