Видеоподкаст Angel Talks и RB.RU проведут прямой эфир о стартап-студиях в России и за рубежом

Стартап-студии — компании, которые поставили создание стартапов на поток и сделали это своим бизнесом. Количество таких организаций по всему миру уже превысило 560, и это на 625% больше, чем семь лет назад.
26 января в 19:00 Angel Talks и RB.RU проведут прямой эфир на YouTube и в Facebook с Дмитрием Бергельсоном, управляющим партнёром INNORETAIL.VC. Он расскажет о своём опыте создания стартап-студии и ответит на самые актуальные вопросы по теме, в том числе — от зрителей. Автор лучшего вопроса Дмитрию получит специальные призы от Angel Talks и RB.RU
Angel Talks — это видеоподкаст в формате прямых эфиров, в котором венчурные инвесторы, бизнес-ангелы, предприниматели и эксперты делятся своим опытом в непринужденной обстановке. Команда Angel Talks: Сергей Беляев, Иван Ломакин и Алексей Мосолов.
В 2020 году, по данным Enhance Ventures, в мире было больше 560 стартап-студий. В число наиболее известных входят Rocket Internet, Betaworks, Science, eFounders. Благодаря студиям появились такие стартапы, как giphy (продан Facebook за $400 млн), bit.ly (продан Spectrum Equity за $63 млн) и нашумевший сервис подписки на бритвы Dollar Shave Club (продан Unilever за $1 млрд).
В специальном совместном прямом эфире RB.RU и Angel Talks мы поговорим про стартап-студии в России и за рубежом, обсудим перспективы бизнес-модели для инвесторов, основателей и участников инфраструктуры рынка инноваций. Ответим на актуальные вопросы, например:
- Насколько реально сделать бизнес по созданию стартапов на потоке?
- Есть ли устоявшаяся модель работы на рынке и чем отличаются различные подходы?
- Как происходит поиск и отсев идей?
- Какова структура собственности?
- Может ли сама стартап-студия быть объектом для инвестиций венчурного фонда?
- ...и многие другие.
Об опыте создания собственного венчур билдера расскажет Дмитрий Бергельсон, управляющий партнёр INNORETAIL.VC, Holmes & Moriarty и партнёр Strategy Partners Group. Дмитрий — менеджер и предприниматель с опытом коммерциализации инноваций и развития бизнеса в сфере розничной торговли, высоких технологий, ИТ и консалтинга, автомобильного ритейла, недвижимости, потребительской электроники и сервиса.
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INNORETAIL.VC — первый на российском рынке специализированный retail tech venture builder. В портфеле, например, TWIN (платформа для создания и эксплуатации диалоговых роботов), GetFaster (аутсорсинг E-Grocery для продуктовых сетей и производителей продуктов питания), LoyaltyLab (провайдер персонализации 2.0 для ритейла), CarGo (производитель инновационных покупательских тележек) и другие.
Фото на обложке: Angel Talks
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