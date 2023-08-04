IPhone стал самым востребованным смартфоном на вторичном рынке

Apple стал самым востребованным брендом на российском вторичном рынке смартфонов. По собственным данным МТС, весь топ-3 по количеству продаж за первое полугодие заняли смартфоны бренда Apple. Самой популярной оказалась модель iPhone 12 Pro 256 ГБ.

Гаджеты бренда Apple стали самыми востребованными устройствами на вторичном рынке смартфонов по итогам первого полугодия. Аналитику предоставили в МТС, ссылаясь на данные о продажах в собственной розничной сети.

Самой популярной стала модель iPhone 12 Pro 256 ГБ – на нее пришлось 20% продаж в штуках. На втором месте – iPhone 11 64 ГБ с долей в 14%, на третьем месте расположился также представитель бренда Apple – iPhone 11 Pro 256 ГБ с долей в 11%. Лидером среди моделей на ОС Android стал Samsung Galaxy S21, сообщили в МТС.

С начала года продажи подержанных смартфонов растут на 5% ежемесячно. При этом более 90% продаж таких устройств пришлось на бренд Apple.

Фото на обложке: Marian Weyo / Shutterstock