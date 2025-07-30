Подпись только через Max: мессенджер стал обязательным каналом для обмена документами

Приложение Max стало обязательным для работы с электронной подписью. Теперь вместо прямого взаимодействия с «Госключом» потребуется заход через мессенджер. Это меняет архитектуру документооборота и требует адаптации IT-систем бизнеса.

Электронную подпись переводят в мессенджер

С момента вступления в силу закона о национальном мессенджере в России меняется архитектура подписания документов с использованием электронной подписи. Теперь для юридически значимых соглашений (будь то УКЭП или УНЭП) недостаточно одного только приложения «Госключ».

Сначала документ должен пройти через Max, признанный Правительством РФ национальным многофункциональным сервисом. Бизнес обязан направить его именно туда, а уже потом пользователь перенаправит файл в «Госключ» для финального подтверждения подписью. По логике Минцифры, такая схема создаёт единую цифровую связку между сервисами и упрощает документооборот.

Новая точка доступа к цифровым сервисам

Одна из главных задач приложения Max — собрать в одном приложении ключевые цифровые функции: от госуслуг до подписания контрактов и сделок. Интеграция с «Госключом» стала одним из первых шагов в этой стратегии.

Теперь Max будет использоваться как входной шлюз для подписания договоров связи, оформления недвижимости и кадровых документов.

Для бизнеса — ещё один API

Компаниям, уже встроившим «Госключ» в свои процессы, теперь придётся строить новую интеграцию с Max. Как минимум — чтобы документ попал к клиенту на подпись, как максимум — чтобы соблюсти закон.

Источники РБК на IT-рынке предполагают, что в первую очередь изменения затронут:

операторов электронного документооборота («СКБ Контур», «Тензор», «Такском», «Калуга Астрал»);

CRM-системы и финтех;

крупные платформы с документооборотом (например, «Битрикс24»).

Второй контур — это госинформсистемы. Вероятно, уже этой осенью Max будет интегрирован с платформой «Гостех 2.0», где размещён и «Госключ».

Без Max — только «Госуслуги»

«Госключ» как система не уходит. Он остаётся «движком» подписи, но теперь для его полноценной работы необходима интеграция с Max. То есть всё, что раньше подписывалось напрямую, теперь требует захода в мессенджер.

Для конечного пользователя изменения неочевидны — но только пока. Если компания или ИП захочет отправить документ клиенту, то мессенджер Max становится обязательным звеном. Причём только в коммерческом обороте — документы с «Госуслуг» будут по-прежнему приходить в «Госключ» напрямую.

Контекст

К середине лета аудитория Max превысила отметку в 2 миллиона пользователей. Внутри приложения — стандартный набор: мессенджер, видеозвонки, переводы, GigaChat 2.0, мини-программы. Уже запущены медийные каналы и страницы контентных авторов, но для бизнеса сервис пока остаётся нишевым.

В отличие от Max, сервис «Госключ» встроен в процессы глубже: им пользуются более 20,8 млн человек, чаще всего — для подачи заявлений на портале госуслуг, подписания договоров купли-продажи, оформления кадровых бумаг. В экосистему уже встроены свыше 1,5 тыс. компаний, включая банки, застройщиков и телеком-операторов.





Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС