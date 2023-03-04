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Основатель LinkedIn покинул совет директоров OpenAI

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Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

Основатель LinkedIn, бывший разработчик Apple, вице-президент PayPal и партнер Greylock Рейд Хоффман покидает совет директоров OpenAI, чтобы иметь возможность инвестировать в компании, использующие программное обеспечение компании, не оказываясь при этом в ситуации конфликта интересов.

Основатель LinkedIn покинул совет директоров OpenAI

По словам Хоффмана, он уже давно начал задаваться вопросом: будет ли его позиция в качестве члена совета директоров OpenAI выглядеть так, будто он сам с способствует экономическому росту компаний, в которые инвестирует.

«С самого начала OpenAI и его правление очень тщательно отслеживали и избегали любых конфликтов интересов», — подчеркнул Хоффман.

Он также убежден, что, уйдя из совета директоров, сможет и дальше «решать любые потенциальные проблемы как для OpenAI, так и для всех портфельных компаний Greylock, которые я поддерживал».

Ко всему прочему, Хоффман входит в совет директоров Microsoft, а корпорация недавно инвестировала в OpenAI $10 млрд.

OpenAI — одним из лидеров в разработке и обучении больших языковых моделей искусственного интеллекта, которые используются в создании ботов и генераторов текстов.

Хоффман уверен, что компании, использующие эти модели, могут в ближайшем будущем стать невероятно ценными.

Измени свой подход к финансам и начни инвестировать – большой выбор программ обучения можно найти в каталоге курсов по инвестициям.

«Прямо сейчас создаются и ищут инвестиции будущие компании стоимостью в триллионы долларов, которые не только изменят рынки, но и запустят новые», — считает Хоффман.

OpenAI предоставляет другим проектам доступ к своим моделям ИИ через программный интерфейс или API. Ранее на этой неделе компания заявила, что будет взимать с компаний, использующих ее ИИ, около одной пятой цента за генерацию 750 слов.

Фото на обложке: Unsplash

 

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