Доступ к аккаунту не контролируют большинство пользователей

88% россиян ежедневно используют от одного до пяти онлайн-аккаунтов — почту, соцсети или сервисы, а 59% заходят в них с разных устройств: компьютеров, смартфонов и планшетов. Такая активность делает жизнь удобнее, но одновременно увеличивает риск несанкционированного доступа. Согласно исследованию Почты Mail и Hi-Tech Mail.ru, только 56% включили уведомления о новых входах на всех платформах.

Пользователи заводят много аккаунтов, но не проверяют доступы

Проверять активные сессии — текущие входы пользователя в свой аккаунт на разных устройствах и в разных браузерах — привыкли немногие: только каждый третий делает это хотя бы раз в неделю, а 10% впервые узнали о такой функции во время опроса.

Когда пользователи замечают неизвестные устройства среди активных входов, половина сразу выходит из системы, а 38% меняют пароль. Однако 15% игнорируют предупреждения, рискуя потерять доступ к данным.

73% россиян уверены в надёжности своих аккаунтов, но лишь 56% включили уведомления о новых входах на всех платформах. Ещё 25% сделали это частично, а 20% не используют функцию вовсе.

10% пользователей не пользуются никакими мерами защиты аккаунтов

Опрос показал, что пользователи осознают важность цифровой безопасности, но чаще ограничиваются базовыми мерами — только 35% используют двухфакторную аутентификацию, 32% создают сложные пароли.

80% считают важным иметь возможность завершать сессии на любых устройствах, но регулярно проверяют активные входы только 15%. Менеджерами паролей пользуются менее 9%, а 10% россиян вовсе не применяют никаких способов защиты.

Фото: shapecharge / Getty Images