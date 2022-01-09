Пользователи из России и Украины пожаловались на сбои в работе Youtube

Пользователи Youtube в России и Украине пожаловались на сбои в работе популярного видеосервиса. О проблемах сообщил портал Downdetector, отслеживающий работу популярных ресурсов.

«По отчетам пользователей на данный момент у Youtube могут быть проблемы», — говорится в сообщении на портале.

На карте сбоев отмечены проблемы у пользователей Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Казани, Кранодара, Воронежа, Ростова, Волгограда. Жалобы поступают из Киева и Чернигова, а также других населенных пунктов Украины.

42% пользователей жалуются на работу сайта, еще 34% — на видеотрансляции, 24% не довольны работой приложения.

9 января Downdetector также фиксирует сбои в работе игрового сервиса Steam и шутера Escape from Tarkov.