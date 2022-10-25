Пользователи по всему миру пожаловались на сбой в работе WhatsApp

В работе мессенджера WhatsApp (принадлежит компании Meta, ее деятельность в России признана экстремистской и запрещена) произошел сбой.

По данным сервиса Downdetector, около 10 утра во вторник пользователи начали жаловаться на проблемы с загрузкой приложения. Мессенджер не загружает чаты и не отправляет сообщения.

Жалобы поступают из США, Турции, Латвии, Швейцарии, Израиля, Испании, Египта, Саудовской Аравии, Эстонии. С проблемами в работе приложения столкнулись в том числе россияне. Большинство жалоб (75%) связаны с невозможностью отправлять сообщения.

Ранее в октябре были зафиксированы сбои в работе мессенджера Telegram и социальной сети «Вконтакте».

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