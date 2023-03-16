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Самыми популярными смартфонами начала 2023 года стали Samsung Galaxy S22 и Apple iPhone 14

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Сервис анализа ресурсов поисковой выдачи Semantex выяснил, какие модели смартфонов чаще попадаются пользователям интернета при поиске, и составил рейтинг самых обсуждаемых брендов. В топе — Samsung Galaxy S22 Ultra и Apple iPhone 14 Pro. С результатами исследования ознакомился RB.RU.

Самыми популярными смартфонами начала 2023 года стали Samsung Galaxy S22 и Apple iPhone 14

В ходе исследования была проанализирована поисковая выдача «Яндекса» и Google (мобильная и десктопная версии) по запросам «лучшие смартфоны», «смартфоны отзывы», «рейтинг смартфонов», «какой смартфон лучше», «лучшие смартфоны 2023» и другое. За период с 12 февраля 2023 по 12 марта 2023 поисковый спрос по заданным ключам составил 1 358 275. 

Всего в выборку попали 57 моделей смартфонов, топ-10 самых популярных моделей выглядит так:

  1. Samsung Galaxy S22 Ultra
  2. Apple iPhone 14 Pro
  3. Apple iPhone 14 Pro Max
  4. Samsung Galaxy A53
  5. Realme 10
  6. Apple iPhone 14
  7. Tecno Camon 19 Pro
  8. Honor X8
  9. Huawei Mate 50 Pro
  10. Realme GT NEO 3T

Фото на обложке: Unsplash

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