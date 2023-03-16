Самыми популярными смартфонами начала 2023 года стали Samsung Galaxy S22 и Apple iPhone 14

Сервис анализа ресурсов поисковой выдачи Semantex выяснил, какие модели смартфонов чаще попадаются пользователям интернета при поиске, и составил рейтинг самых обсуждаемых брендов. В топе — Samsung Galaxy S22 Ultra и Apple iPhone 14 Pro. С результатами исследования ознакомился RB.RU.
В ходе исследования была проанализирована поисковая выдача «Яндекса» и Google (мобильная и десктопная версии) по запросам «лучшие смартфоны», «смартфоны отзывы», «рейтинг смартфонов», «какой смартфон лучше», «лучшие смартфоны 2023» и другое. За период с 12 февраля 2023 по 12 марта 2023 поисковый спрос по заданным ключам составил 1 358 275.
Всего в выборку попали 57 моделей смартфонов, топ-10 самых популярных моделей выглядит так:
- Samsung Galaxy S22 Ultra
- Apple iPhone 14 Pro
- Apple iPhone 14 Pro Max
- Samsung Galaxy A53
- Realme 10
- Apple iPhone 14
- Tecno Camon 19 Pro
- Honor X8
- Huawei Mate 50 Pro
- Realme GT NEO 3T
Фото на обложке: Unsplash
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