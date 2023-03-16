Сервис анализа ресурсов поисковой выдачи Semantex выяснил, какие модели смартфонов чаще попадаются пользователям интернета при поиске, и составил рейтинг самых обсуждаемых брендов. В топе — Samsung Galaxy S22 Ultra и Apple iPhone 14 Pro. С результатами исследования ознакомился RB.RU.

Самыми популярными смартфонами начала 2023 года стали Samsung Galaxy S22 и Apple iPhone 14