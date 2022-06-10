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Pornhub уволил единственного сотрудника в России на фоне спецоперации на Украине

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Pornhub разорвал контракт со своим единственным сотрудником в России — Дмитрием Колодиным. Колодин не числился в штате компании, но выступал наемным консультантом компании в течение шести лет. Об этом Колодин рассказал в своем Telegram-канале.

Pornhub уволил единственного сотрудника в России на фоне спецоперации на Украине

Колодин ожидал этого решения уже спустя неделю после 24 февраля (тогда началась российская военная спецоперация на Украине), однако «офис не спешил с выводами и пытался помочь всеми силами справляться с еженедельными блокировками финансовых каналов».

«Что касается моей работы, я понял, что все "встало на стоп" и было очевидно, что "стоп" этот сильно надолго», — рассказал Колодин.

Узнать больше о Дмитрии Колодине и его работе в российском Pornhub можно в интервью RB.RU: «Когда-то я хотел качать нефть, а не порно».

По словам бывшего сотрудника Pornhub, в конце февраля в соцсетях распространяли информацию о том, что сервис якобы одним из первых «ушел из России» и что на порносайте появилась заглушка в поддержку войск Украины. После этого Колодину начали поступать «угрозы с незнакомых номеров», а сама компания предлагала покинуть Россию.

Колодин сообщил TJ, что других сотрудников у Pornhub в России не осталось. Таким образом, его увольнение означает заморозку всех активностей в стране, включая ведение страницы во «ВКонтакте» (сейчас там 469 тыс. подписчиков) и запуск мерча для России.

В Pornhub Колодин вел страницу во «ВКонтакте», общался с прессой и занимался рекламой.

Фото на обложке: сделала Маша Парфитт

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