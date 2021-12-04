Вместе с CEO из Twitter уйдут главный инженер и главный дизайнер

В Twitter происходят серьезные перемены, совсем недавно компанию покинул ее основатель и CEO Джек Дорси, уступив свою должность Парагу Агравалу. Вслед за ним уходят еще два топ-менеджера: главный инженер и главный дизайнер.
Главный инженер Twitter Майкл Монтано и главный дизайнер Дэнтли Дэвис до конца года оставят свои посты из-за глобальной реструктуризации компании, сообщает The Verge.
Реструктуризацию Twitter инициировал новый CEO Параг Агравал (недавно мы рассказывали, кто он такой), хорошо знакомый с работой компании, так как работал в ней десять лет, в том числе, на в качестве технического директора.
Кроме того, Twitter ожидают изменения и в работе отделов, сотрудники которых будут перераспределены, а три направления, связанные с пользовательским продуктом, выручкой и технологиями, возглавят новые менеджеры.
Обо всех этих перестановках новое руководство компании уже уведомило Комиссию по ценным бумагам и биржам США.
Фото: Sundry Photography/Shutterstock
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 От Гейтса до Дорси: основатели крупных компаний, которые их покинули
- 2 Новый CEO Twitter — кто такой Параг Агравал?
- 3 Что изменилось в Twitter после возвращения Джека Дорси?
- 4 Facebook и Twitter против Clubhouse: что будет, когда крупнейшие игроки скопируют функционал аудиочатов
- 5 От IBM до Uber: история крупнейших компаний — в 33 книгах
ВОЗМОЖНОСТИ
05 декабря 2021
05 декабря 2021
05 декабря 2021