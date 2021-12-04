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Вместе с CEO из Twitter уйдут главный инженер и главный дизайнер

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Илья Голубев
Илья Голубев

Редактор выходного дня RB

Илья Голубев

В Twitter происходят серьезные перемены, совсем недавно компанию покинул ее основатель и CEO Джек Дорси, уступив свою должность Парагу Агравалу. Вслед за ним уходят еще два топ-менеджера: главный инженер и главный дизайнер.

Вместе с CEO из Twitter уйдут главный инженер и главный дизайнер

Главный инженер Twitter Майкл Монтано и главный дизайнер Дэнтли Дэвис до конца года оставят свои посты из-за глобальной реструктуризации компании, сообщает The Verge.

Реструктуризацию Twitter инициировал новый CEO Параг Агравал (недавно мы рассказывали, кто он такой), хорошо знакомый с работой компании, так как работал в ней десять лет, в том числе, на в качестве технического директора.

Кроме того, Twitter ожидают изменения и в работе отделов, сотрудники которых будут перераспределены, а три направления, связанные с пользовательским продуктом, выручкой и технологиями, возглавят новые менеджеры.

Обо всех этих перестановках новое руководство компании уже уведомило Комиссию по ценным бумагам и биржам США.

Фото: Sundry Photography/Shutterstock

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