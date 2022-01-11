Instagram разрешит менять посты местами и нарушать их хронологическую последовательность

Посты в профиле Instagram можно будет менять местами, нарушая их хронологическую последовательность. Функция уже тестируется и доступна некоторым пользователям.
О новых возможностях в Instagram рассказал в Twitter разработчик Алессандро Палуцци.
Социальная сеть позволит своим пользователям нарушать хронологическую последовательность публикаций в профиле. Посты можно будет менять местами, а также закреплять некоторые из них наверху страницы.
Instagram работает над введением этой функции. Она уже тестируется и пока доступна ограниченному кругу пользователей.
Кроме того, Instagram работает над введением функции удаления или заморозки аккаунта из приложения. Это можно будет сделать в настройках – у пользователя спросят, действительно ли он хочет навсегда удалить аккаунт или просто отключить на время.
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Фото на обложке: Antonio Salaverry /
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