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Instagram разрешит менять посты местами и нарушать их хронологическую последовательность

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Посты в профиле Instagram можно будет менять местами, нарушая их хронологическую последовательность. Функция уже тестируется и доступна некоторым пользователям.

Instagram разрешит менять посты местами и нарушать их хронологическую последовательность

О новых возможностях в Instagram рассказал в Twitter разработчик Алессандро Палуцци.

Социальная сеть позволит своим пользователям нарушать хронологическую последовательность публикаций в профиле. Посты можно будет менять местами, а также закреплять некоторые из них наверху страницы.

Instagram работает над введением этой функции. Она уже тестируется и пока доступна ограниченному кругу пользователей.

Кроме того, Instagram работает над введением функции удаления или заморозки аккаунта из приложения. Это можно будет сделать в настройках – у пользователя спросят, действительно ли он хочет навсегда удалить аккаунт или просто отключить на время.

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Фото на обложке: Antonio Salaverry / Shutterstock

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