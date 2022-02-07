Инвестировавший в Atomyze миллиардер Потанин заявил, что токены вытеснят криптовалюты

Инвестировавший в платформу Atomyze через «Интеррос» миллиардер Владимир Потанин заявил, что токены и цифровые рубли вскоре вытеснят криптовалюты.

Платформа Atomyze с помощью блокчейна превращает реальные активы вроде металлов или недвижимости в токены.

«В отличие от некоторых криптовалют такие платформы, как Atomyze, предлагают потребителям высококачественные и безопасные цифровые товары и могут вытеснить ненадежные продукты с рынка», — заявил Владимир Потанин в интервью Bloomberg.

Потанин уверен, что токены и цифровой рубль дадут ЦБ возможность продвигать новые технологии без рисков, связанных с такими криптовалютами, как биткоин. Регуляторы опасаются криптовалют и стейблкойнов, потому что они представляют собой неконтролируемую эмиссию валюты, считает миллиардер.

«Металлические монеты были заменены бумажными деньгами, а затем операции стали безналичными. Цифровые финансовые активы — это просто следующий этап», — пояснил миллиардер Владимир Потанин.

В феврале ЦБ выдал первую в России лицензию на управление цифровыми финансовыми активами блокчейн-платформе Atomyze в России. Регулятор предоставил права на выпуск, обращение и погашение ЦФА, а также на их хранение, ведение реестра держателей и обслуживание электронных кошельков и учетных записей.

ЦБ РФ ранее предлагал запретить в России оборот криптовалюты и майнинг.

История запретов

Банк России 20 января 2022 года предложил запретить в России оборот криптовалют и майнинг из-за рисков, которые, по мнению регулятора, они несут для граждан, финансовой стабильности и экономической безопасности.

Запрет хотели распространить на выпуск, обращение и обмен криптовалюты (в т.ч. криптобиржами, криптообменниками, P2P-платформами). Однако Минфин выступил против инициативы ЦБ, предложив вместо запрета регулировать криптовалюты.

Правительство утвердило дорожную карту по регулированию криптовалют 28 января.

ФСБ добивалась полного запрета, поскольку россияне все чаще стали использовать трудноотслеживаемые платежи в криптовалютах для пожертвований в пользу «нежелательных организаций», в частности оппозиции, сообщил Bloomberg.

При этом президент РФ Владимир Путин негласно поддержал предложение правительства о налогообложении и регулировании майнинга криптовалют, отклонив предложение Центрального банка (ЦБ) о его полном запрете.

Майнеры в России начали активно распродавать оборудование для добычи криптовалют после предложения ЦБ запретить в стране майнинг и оборот цифровых активов. Количество объявлений о продаже оборудования для майнинга в январе 2022 года выросло, а спрос на него, наоборот, снизился.

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