Инвестировавший в Atomyze миллиардер Потанин заявил, что токены вытеснят криптовалюты

Инвестировавший в платформу Atomyze через «Интеррос» миллиардер Владимир Потанин заявил, что токены и цифровые рубли вскоре вытеснят криптовалюты.
Платформа Atomyze с помощью блокчейна превращает реальные активы вроде металлов или недвижимости в токены.
«В отличие от некоторых криптовалют такие платформы, как Atomyze, предлагают потребителям высококачественные и безопасные цифровые товары и могут вытеснить ненадежные продукты с рынка», — заявил Владимир Потанин в интервью Bloomberg.
Потанин уверен, что токены и цифровой рубль дадут ЦБ возможность продвигать новые технологии без рисков, связанных с такими криптовалютами, как биткоин. Регуляторы опасаются криптовалют и стейблкойнов, потому что они представляют собой неконтролируемую эмиссию валюты, считает миллиардер.
«Металлические монеты были заменены бумажными деньгами, а затем операции стали безналичными. Цифровые финансовые активы — это просто следующий этап», — пояснил миллиардер Владимир Потанин.
В феврале ЦБ выдал первую в России лицензию на управление цифровыми финансовыми активами блокчейн-платформе Atomyze в России. Регулятор предоставил права на выпуск, обращение и погашение ЦФА, а также на их хранение, ведение реестра держателей и обслуживание электронных кошельков и учетных записей.
ЦБ РФ ранее предлагал запретить в России оборот криптовалюты и майнинг.
История запретов
- Банк России 20 января 2022 года предложил запретить в России оборот криптовалют и майнинг из-за рисков, которые, по мнению регулятора, они несут для граждан, финансовой стабильности и экономической безопасности.
- Запрет хотели распространить на выпуск, обращение и обмен криптовалюты (в т.ч. криптобиржами, криптообменниками, P2P-платформами). Однако Минфин выступил против инициативы ЦБ, предложив вместо запрета регулировать криптовалюты.
- Правительство утвердило дорожную карту по регулированию криптовалют 28 января.
- ФСБ добивалась полного запрета, поскольку россияне все чаще стали использовать трудноотслеживаемые платежи в криптовалютах для пожертвований в пользу «нежелательных организаций», в частности оппозиции, сообщил Bloomberg.
- При этом президент РФ Владимир Путин негласно поддержал предложение правительства о налогообложении и регулировании майнинга криптовалют, отклонив предложение Центрального банка (ЦБ) о его полном запрете.
- Майнеры в России начали активно распродавать оборудование для добычи криптовалют после предложения ЦБ запретить в стране майнинг и оборот цифровых активов. Количество объявлений о продаже оборудования для майнинга в январе 2022 года выросло, а спрос на него, наоборот, снизился.
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Фото на обложке: pexels.com
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