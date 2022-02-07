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Инвестировавший в Atomyze миллиардер Потанин заявил, что токены вытеснят криптовалюты

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Екатерина Струкова
Екатерина Струкова

Новостной редактор

Екатерина Струкова

Инвестировавший в платформу Atomyze через «Интеррос» миллиардер Владимир Потанин заявил, что токены и цифровые рубли вскоре вытеснят криптовалюты.

Инвестировавший в Atomyze миллиардер Потанин заявил, что токены вытеснят криптовалюты

Платформа Atomyze с помощью блокчейна превращает реальные активы вроде металлов или недвижимости в токены.

«В отличие от некоторых криптовалют такие платформы, как Atomyze, предлагают потребителям высококачественные и безопасные цифровые товары и могут вытеснить ненадежные продукты с рынка», — заявил Владимир Потанин в интервью Bloomberg.

Потанин уверен, что токены и цифровой рубль дадут ЦБ возможность продвигать новые технологии без рисков, связанных с такими криптовалютами, как биткоин. Регуляторы опасаются криптовалют и стейблкойнов, потому что они представляют собой неконтролируемую эмиссию валюты, считает миллиардер.

«Металлические монеты были заменены бумажными деньгами, а затем операции стали безналичными. Цифровые финансовые активы — это просто следующий этап», — пояснил миллиардер Владимир Потанин.

В феврале ЦБ выдал первую в России лицензию на управление цифровыми финансовыми активами блокчейн-платформе Atomyze в России. Регулятор предоставил права на выпуск, обращение и погашение ЦФА, а также на их хранение, ведение реестра держателей и обслуживание электронных кошельков и учетных записей.

ЦБ РФ ранее предлагал запретить в России оборот криптовалюты и майнинг.

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История запретов

  • Банк России 20 января 2022 года предложил запретить в России оборот криптовалют и майнинг из-за рисков, которые, по мнению регулятора, они несут для граждан, финансовой стабильности и экономической безопасности. 
  • Запрет хотели распространить на выпуск, обращение и обмен криптовалюты (в т.ч. криптобиржами, криптообменниками, P2P-платформами). Однако Минфин выступил против инициативы ЦБ, предложив вместо запрета регулировать криптовалюты.
  • Правительство утвердило дорожную карту по регулированию криптовалют 28 января.
  • ФСБ добивалась полного запрета, поскольку россияне все чаще стали использовать трудноотслеживаемые платежи в криптовалютах для пожертвований в пользу «нежелательных организаций», в частности оппозиции, сообщил Bloomberg.
  • При этом президент РФ Владимир Путин негласно поддержал предложение правительства о налогообложении и регулировании майнинга криптовалют, отклонив предложение Центрального банка (ЦБ) о его полном запрете. 
  • Майнеры в России начали активно распродавать оборудование для добычи криптовалют после предложения ЦБ запретить в стране майнинг и оборот цифровых активов. Количество объявлений о продаже оборудования для майнинга в январе 2022 года выросло, а спрос на него, наоборот, снизился.

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Фото на обложке: pexels.com

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