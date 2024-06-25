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От Opera и Google Chrome потребовали ограничить доступ к плагину с VPN

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

От компаний, которые разрабатывают браузеры Opera и Google Chrome, потребовали ограничить доступ к плагину с VPN. В противном случае им грозит штраф до 4 млн рублей, при повторном нарушении закона — оборотный штраф. С 1 марта в России запрещено распространять информацию о способах обхода блокировок в интернете.

От Opera и Google Chrome потребовали ограничить доступ к плагину с VPN
  1. Новости

Роскомнадзор потребовал от разработчиков браузеров Opera и Google Chrome заблокировать расширения, которые позволяют обходить блокировки в интернете. Об этом пишет «Интерфакс». 

Ссылки на нарушающий закон плагин внесены в Единый реестр запрещенной информации, отметили в ведомстве. Закон, запрещающий распространять в России информацию о способах обхода блокировок в интернете, действует с 1 марта 2024 года.

В случае неудаления расширения из браузеров компаниям-разработчикам грозит штраф в размере до 4 млн рублей. При повторном нарушении закона штраф станет оборотным, его сумма будет зависеть от годовой выручки компании.

Фото на обложке: monticello / Shutterstock

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