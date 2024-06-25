От компаний, которые разрабатывают браузеры Opera и Google Chrome, потребовали ограничить доступ к плагину с VPN. В противном случае им грозит штраф до 4 млн рублей, при повторном нарушении закона — оборотный штраф. С 1 марта в России запрещено распространять информацию о способах обхода блокировок в интернете.

От Opera и Google Chrome потребовали ограничить доступ к плагину с VPN

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