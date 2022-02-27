Российские PR-специалисты написали открытое письмо против военной операции на Украине

Представители российской рекламной и PR-индустрии опубликовали открытое письмо, в котором осуждаются действия российских вооруженных сил на территории Украины. Они «обеспокоены и морально угнетены тем, что сейчас происходит в городах Украины».

Текст письма можно прочитать здесь. Под ним подписались более 50 специалистов, включая основателей и сотрудников таких брендов, как Digital Bands, ZE Communications, Skyeng, TBA Agency, Ornament Media, Brut&Butter, Moloco и другие.

«Мы хотим, чтобы наша страна ассоциировалась не с войной, а с миром и прогрессом», — говорится в письме.

Авторы письма призывают руководство страны «найти способы урегулировать эту ситуацию мирным путем».

Ранее подобные письма уже опубликовали IT-специалисты, учителя, ученые и научные журналисты, медики и работники культуры.

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