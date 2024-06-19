Правительство одобрило объединение Wildberries и Russ — РБК

Правительство РФ одобрило объединение Wildberries и Russ и уже назначило куратора сделки, узнал РБК. Целями слияния компаний является создание платежной системы «в обход SWIFT» и создание конкурента крупнейшим международным площадкам, таким как Amazon и Alibaba.

Одной из целей объединения Wildberries и Russ является создание платежной системы «в обход SWIFT» для рублевых расчетов по всему миру. Об этом рассказал РБК со ссылкой на источники.

Кроме того, сделка между компаниями предполагает создание конкурента крупнейшим международным площадкам, таким как Alibaba, Amazon, Alphabet.

Ключевой целевой аудиторией новой рекламной цифровой платформы станет малый и средний бизнес. Обеспечение развития необходимого для проекта программного обеспечения возьму на себя стороны сделки.

По данным издания, правительство РФ одобрило объединение и назначило куратора сделки в лице заместителя руководителя администрации президента Максима Орешкина.

По мнению источников издания, сделка не нарушит права других участников рынка электронной коммерции. ФАС предварительно положительно оценила объединение, уточнив, что от него возможен положительный эффект для бизнеса и потребителей.

18 июня маркетплейс Wildberries и оператор наружной рекламы Группа Russ заявили об объединении для создания «новейшей цифровой торговой платформы».

Фото на обложке: stasokulov / Shutterstock