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Правительство РФ представит концепцию развития электротранспорта

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

В России в ближайшее время будет представлена концепция развития электротранспорта до 2030 года, следует из интервью главы Министерства промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова «Аргументам и фактам».

Правительство РФ представит концепцию развития электротранспорта

Подготовкой программы занимаются Минпромторг и Минэкономразвития.

«Минпромторг совместно с Минэкономразвития в ближайшее время представят в правительство концепцию развития электротранспорта в России на период до 2030 года. Она, в частности, будет нацелена на создание высокотехнологичной отрасли по производству электромобилей», – сообщил Денис Мантуров.

Говоря о нынешнем состоянии дел в развитии электротранспорта в стране, глава Минпромторга сказал, что технологии по производству электромобилей пока слишком дороги. Речь, в частности, об электробусах «Камаза», электрогазелях «ГАЗ», электрокаре «Автоваза».

Чтобы рынок электротранспорта развивался, нужно чтобы он мог конкурировать в цене с «традиционным» транспортом, считает Мантуров. Это, по словам министра, делает необходимым стимул для компаний.

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Фото: Depositphotos.com

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