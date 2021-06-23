Пользователи Twitter смогут взимать плату с подписчиков

Сервис микроблогов Twitter объявил о запуске новых функций Super Follows и Ticketed Spaces. Пользователи соцсети смогут получать плату с подписчиков за доступ к контенту.
Пользователи социальной сети Twitter смогут получать плату с подписчиков за доступ к публикуемым материалам, сообщает ТАСС.
«С сегодняшнего дня вы можете подать заявку на то, чтобы стать одним из первых, кто опробует со своей аудиторией Ticketed Spaces и Super Follows», — говорится в сообщении.
Функция Ticketed Spaces в будущем позволит публиковать эксклюзивный аудио‑ и видеоконтент. Подписчики смогут ознакомиться с ним после покупки электронного билета стоимостью от $1 до $999.
Функция Super Follows предназначена для организации ежемесячной подписки за доступ к части публикаций пользователя. Ежемесячная оплата будет составлять $2,99, $4,99 или $9,99.
Пользователи Ticketed Spaces и Super Follows смогут «получать до 97% выручки», пока не заработают суммарно $50 тысяч, пишет агентство. После этого доля, которую получает Twitter, вырастет с 3% до 20%. Кроме того, сетевые магазины Google и Apple также имеют право на часть выручки.
Сейчас подача заявки на подключение этих сервисов доступна только для пользователей из США. Сначала обе функции будут работать только в виде приложений для мобильных устройств.
Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!
Фото: Mactrunk/Depositphotos
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Капитализация Microsoft впервые за 33 года превысила $2 трлн
- 2 Instagram запустил две новых функции в России: Reels для коротких видео и музыку в stories
- 3 Google без разрешения пользователей установила на их смартфоны приложения для слежки из-за COVID-19
- 4 Российский стартап «Умный мишка» вывел свой уникальный продукт на рынок США
- 5 Производитель альтернативных морепродуктов Aqua Cultured Foods научился имитировать мышечную ткань