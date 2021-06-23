Пользователи Twitter смогут взимать плату с подписчиков

Сервис микроблогов Twitter объявил о запуске новых функций Super Follows и Ticketed Spaces. Пользователи соцсети смогут получать плату с подписчиков за доступ к контенту.

Пользователи социальной сети Twitter смогут получать плату с подписчиков за доступ к публикуемым материалам, сообщает ТАСС.

«С сегодняшнего дня вы можете подать заявку на то, чтобы стать одним из первых, кто опробует со своей аудиторией Ticketed Spaces и Super Follows», — говорится в сообщении.

Функция Ticketed Spaces в будущем позволит публиковать эксклюзивный аудио‑ и видеоконтент. Подписчики смогут ознакомиться с ним после покупки электронного билета стоимостью от $1 до $999.

Функция Super Follows предназначена для организации ежемесячной подписки за доступ к части публикаций пользователя. Ежемесячная оплата будет составлять $2,99, $4,99 или $9,99.

Пользователи Ticketed Spaces и Super Follows смогут «получать до 97% выручки», пока не заработают суммарно $50 тысяч, пишет агентство. После этого доля, которую получает Twitter, вырастет с 3% до 20%. Кроме того, сетевые магазины Google и Apple также имеют право на часть выручки.

Сейчас подача заявки на подключение этих сервисов доступна только для пользователей из США. Сначала обе функции будут работать только в виде приложений для мобильных устройств.

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Фото: Mactrunk/Depositphotos