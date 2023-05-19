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Разработчик «женского календаря» Premom передавал данные пользовательниц рекламодателям без их согласия

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Федеральная торговая комиссия США (FTC) расследовала передачу персональных данных третьим лицам популярным приложением для отслеживания фертильности Premom. Компания с 2018 года делилась интимными подробностями о здоровье пользовательниц с Google, AppsFlyer и другими рекламодателями, в том числе и китайскими Jiguang и Umeng, пишет TechCrunch.

Разработчик «женского календаря» Premom передавал данные пользовательниц рекламодателям без их согласия

Данные пользовательниц не были обезличены. Разработчик приложения —  Easy Healthcare — также передавала третьим лицам геолокацию и уникальные рекламные индификаторы пользователей. 

В Федеральной торговой комиссии посчитали, что это дает возможность узнать о беременности и фертильности конкретного человека. 

Easy Healthcare перестала передавать эти данные только в 2020: тогда Google Play Store уведомил компанию, что передача данных Umeng противоречит политике магазина приложений. 

В рамках урегулирования дела компания выплатит штраф в $100 тыс. Еще $100 тыс. в сумме пойдут штатам Коннектикут и Орегон, а также округу Колумбия, которые помогали FTC в проведении расследования. 

Easy Healthcare также прекратит передачу данных рекламодателям и должна потребовать от третьих лиц удалить эти сведения. Кроме того, компанию обязали внедрить новые программы безопасности и конфиденциальности. 

Фото на обложке: Ground Picture / Shutterstock

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