Разработчик «женского календаря» Premom передавал данные пользовательниц рекламодателям без их согласия

Федеральная торговая комиссия США (FTC) расследовала передачу персональных данных третьим лицам популярным приложением для отслеживания фертильности Premom. Компания с 2018 года делилась интимными подробностями о здоровье пользовательниц с Google, AppsFlyer и другими рекламодателями, в том числе и китайскими Jiguang и Umeng, пишет TechCrunch.

Данные пользовательниц не были обезличены. Разработчик приложения — Easy Healthcare — также передавала третьим лицам геолокацию и уникальные рекламные индификаторы пользователей.

В Федеральной торговой комиссии посчитали, что это дает возможность узнать о беременности и фертильности конкретного человека.

Easy Healthcare перестала передавать эти данные только в 2020: тогда Google Play Store уведомил компанию, что передача данных Umeng противоречит политике магазина приложений.

В рамках урегулирования дела компания выплатит штраф в $100 тыс. Еще $100 тыс. в сумме пойдут штатам Коннектикут и Орегон, а также округу Колумбия, которые помогали FTC в проведении расследования.

Easy Healthcare также прекратит передачу данных рекламодателям и должна потребовать от третьих лиц удалить эти сведения. Кроме того, компанию обязали внедрить новые программы безопасности и конфиденциальности.

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