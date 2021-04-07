ДФВТ запустил серию видеоинтервью с предпринимателями и учеными о технологиях будущего

Евгения Хрисанфова
Дальневосточный фонд высоких технологий открыл YouTube-канал #proБудущее. Здесь будут публиковаться интервью с предпринимателями, руководителями, учеными и другими экспертами на тему технологий будущего. Первый выпуск про роботов уже можно посмотреть на канале.
ДФВТ запустил серию видеоинтервью с предпринимателями и учеными о технологиях будущегоЕвгения Хрисанфова
Тема выпуска — «Человекоподобные роботы: будущее в России, мире и космосе». Организаторы провели интервью с исполнительным директором НПО «Андроидная техника» Евгением Дудоровым, чья компания разработала робота-космонавта «Федора», и председателем совета директоров компании Promobot Алексеем Южаковым.
Спикеры обсудили:
- что такое робот;
- из чего состоят андроиды — человекоподобные роботы;
- зачем роботам выглядеть как человек;
- где нужны андроиды и как они применяются;
- когда робот сможет обыграть человека в футбол и другие темы.
Посмотреть выпуск можно по ссылке.
Фото на обложке: Sarah Holmlund / Shutterstock
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