Дальневосточный фонд высоких технологий открыл YouTube-канал #proБудущее. Здесь будут публиковаться интервью с предпринимателями, руководителями, учеными и другими экспертами на тему технологий будущего. Первый выпуск про роботов уже можно посмотреть на канале.

ДФВТ запустил серию видеоинтервью с предпринимателями и учеными о технологиях будущего