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ДФВТ запустил серию видеоинтервью с предпринимателями и учеными о технологиях будущего

Новости
Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

Дальневосточный фонд высоких технологий открыл YouTube-канал #proБудущее. Здесь будут публиковаться интервью с предпринимателями, руководителями, учеными и другими экспертами на тему технологий будущего. Первый выпуск про роботов уже можно посмотреть на канале.

ДФВТ запустил серию видеоинтервью с предпринимателями и учеными о технологиях будущего

Тема выпуска — «Человекоподобные роботы: будущее в России, мире и космосе». Организаторы провели интервью с исполнительным директором НПО «Андроидная техника» Евгением Дудоровым, чья компания разработала робота-космонавта «Федора», и председателем совета директоров компании Promobot Алексеем Южаковым.

Спикеры обсудили:

  • что такое робот;
  • из чего состоят андроиды — человекоподобные роботы;
  • зачем роботам выглядеть как человек;
  • где нужны андроиды и как они применяются;
  • когда робот сможет обыграть человека в футбол и другие темы.

Посмотреть выпуск можно по ссылке.

Фото на обложке: Sarah Holmlund / Shutterstock

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