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«Нетология» запускает онлайн-марафон для бизнеса о продвижении на YouTube

Новости
Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

С 15 по 17 декабря состоится онлайн-марафон «Продвижение на YouTube для бизнеса: форматы, контент, реклама» от «Нетологии». Участие бесплатное, нужно зарегистрироваться на сайте.

«Нетология» запускает онлайн-марафон для бизнеса о продвижении на YouTube

Эксперты расскажут:

  • какие тренды существуют в российском сегменте YouTube;
  • как анализировать аудиторию;
  • что нужно, чтобы написать хороший сценарий ролика;
  • как настроить рекламу и другое.

В качестве спикеров выступят специалисты:

  • Никита Шарков, менеджер по работе с клиентами крупного бизнеса в Google;
  • Мария Сорокина, руководитель направления контент-маркетинга в Skyeng;
  • Олег Воронин, специалист по видеорекламе в Google;
  • Илья Бородин, директор по трансформации бизнеса в Yoola.

Также участники марафона получат электронную книгу издательства «МИФ», гайд по видеомаркетингу, подборки и чек-лист.

Регистрация доступна по ссылке.

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Фото на обложке: Unsplash

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