«Нетология» запускает онлайн-марафон для бизнеса о продвижении на YouTube

Евгения Хрисанфова
С 15 по 17 декабря состоится онлайн-марафон «Продвижение на YouTube для бизнеса: форматы, контент, реклама» от «Нетологии». Участие бесплатное, нужно зарегистрироваться на сайте.
«Нетология» запускает онлайн-марафон для бизнеса о продвижении на YouTubeЕвгения Хрисанфова
Эксперты расскажут:
- какие тренды существуют в российском сегменте YouTube;
- как анализировать аудиторию;
- что нужно, чтобы написать хороший сценарий ролика;
- как настроить рекламу и другое.
В качестве спикеров выступят специалисты:
- Никита Шарков, менеджер по работе с клиентами крупного бизнеса в Google;
- Мария Сорокина, руководитель направления контент-маркетинга в Skyeng;
- Олег Воронин, специалист по видеорекламе в Google;
- Илья Бородин, директор по трансформации бизнеса в Yoola.
Также участники марафона получат электронную книгу издательства «МИФ», гайд по видеомаркетингу, подборки и чек-лист.
Регистрация доступна по ссылке.
Фото на обложке: Unsplash
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