С 15 по 17 декабря состоится онлайн-марафон «Продвижение на YouTube для бизнеса: форматы, контент, реклама» от «Нетологии». Участие бесплатное, нужно зарегистрироваться на сайте.

«Нетология» запускает онлайн-марафон для бизнеса о продвижении на YouTube