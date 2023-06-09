В сеть попали скриншоты новой социальной сети от Instagram*

В сеть попали скриншоты интерфейса новой социальной сети от Instagram*, которая позиционируется как конкурент Twitter. Ожидается, что проект представят в первой половине лета 2023 года.

Издание The Verge поделилось скриншотами слайдов внутренней презентации Meta*, которая была показана работникам компании. На них можно разглядеть интерфейс новой социальной сети, ориентированной на пользователей Twitter.

Скриншот интерфейса Project 92 / The Verge



На данный момент у социальной сети еще нет официального названия, однако сразу несколько изданий распространило информацию о том, что проект выпустят под брендом Barcelona. Помимо этого, во внутренних документах Meta* The Verge также удалось найти несколько упоминаний приложения под названием Threads.

Как становится понятно из скриншотов, своим минималистичным интерфейсом и упором на текстовые посты социальная сеть будет напоминать Twitter. Отвечая на слухи, директор по продуктам Meta* Крис Кокс отметил, что в креативном сообществе есть спрос на такую платформу.

*Компания Meta, владеющая Facebook и Instagram, признана в РФ экстремистской и запрещена.

Фото на обложке: The Verge.