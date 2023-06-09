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В сеть попали скриншоты новой социальной сети от Instagram*

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Григорий Щеглов
Григорий Щеглов

Редактор направления Web3

Григорий Щеглов

В сеть попали скриншоты интерфейса новой социальной сети от Instagram*, которая позиционируется как конкурент Twitter. Ожидается, что проект представят в первой половине лета 2023 года.

В сеть попали скриншоты новой социальной сети от Instagram*

Издание The Verge поделилось скриншотами слайдов внутренней презентации Meta*, которая была показана работникам компании. На них можно разглядеть интерфейс новой социальной сети, ориентированной на пользователей Twitter. 

  Скриншот интерфейса Project 92 / The Verge

Скриншот интерфейса Project 92 / The Verge

 
На данный момент у социальной сети еще нет официального названия, однако сразу несколько изданий распространило информацию о том, что проект выпустят под брендом Barcelona. Помимо этого, во внутренних документах Meta* The Verge также удалось найти несколько упоминаний приложения под названием Threads.

Как становится понятно из скриншотов, своим минималистичным интерфейсом и упором на текстовые посты социальная сеть будет напоминать Twitter. Отвечая на слухи, директор по продуктам Meta* Крис Кокс отметил, что в креативном сообществе есть спрос на такую платформу. 

*Компания Meta, владеющая Facebook и Instagram, признана в РФ экстремистской и запрещена.

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Фото на обложке:  The Verge.

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