Частным инвесторам рассказали, как выгодно купить валюту

Директор компании «Единый Брокер» Артем Арзамасцев считает, что биржевой курс валюты выгоднее для покупки, чем в банке, даже с учетом брокерских комиссий. Частным инвесторам, по его словам, лучше покупать ее на бирже.

Однако есть несколько нюансов, которые, по словам финансистов, стоит учитывать, сообщило агентство «Прайм».

Сейчас на валютном рынке Московской биржи один лот составляет 1000 долларов или евро, поэтому у многих брокеров покупка валюты на бирже возможна только такими лотами. И если инвестору нужно приобрести, $2500, то он не сможет этого сделать, так как ему придется выбирать между суммой в две или три тысячи условных единиц валюты, пояснил Арзамасцев.

Для вложений в валюту незначительных сумм, по его словам, больше подойдет банковское приложение.

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