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«С Telegram договорились, работает же»: Путин ответил на вопрос о блокировке соцсетей

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

«Мы никого не собираемся блокировать», заявил Владимир Путин во время прямой линии, говоря о возможной блокировке соцсетей на территории России. В качестве примера взаимодействия с властями президент привел ситуацию с Telegram.

«С Telegram договорились, работает же»: Путин ответил на вопрос о блокировке соцсетей

Путин допустил замедление работы иностранных сервисов за неисполнение российского законодательства, но планов по закрытию платформ у властей нет.

«Мы никого не собираемся блокировать, но есть проблемы. Они заключаются в том, что нас посылают подальше, когда мы требуем соблюдения российских законов. Это унижает наше с вами достоинство. Международные платформы должны открывать у нас полноценные представительства с юристами. А то распространяют там детское порно, пособия по суициду и рецепты коктейля Молотова и не хотят удалять. А так у нас нет планов кого-то закрывать», – заявил президент во время прямой линии.

В качестве примера взаимодействия с властями Путин привел ситуацию с Telegram. «С Telegram договорились, работает же», – сказал президент.

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Фото: Shutterstock.com

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