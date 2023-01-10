Российские ученые предложили использовать квантовый компьютер для защиты общения в мессенджерах

Российские ученые предложили использовать мощности квантового компьютера для защиты обмена сообщениями в мессенджерах. Специальным протоколом для постоянного обновления ключей можно зашифровать каждое новое сообщение, полагают исследователи.

Способ применения постквантовых криптографических алгоритмов для защиты обмена сообщениями в мессенджерах предложили ученые НИЯУ МИФИ.

Через 20-30 лет в мире будут созданы мощные квантовые вычислители, представляющие угрозу для криптосистем, предположил профессор института Сергей Запечников. Эти вычислители смогут очень быстро выполнять задачи, что позволит злоумышленникам взламывать криптографические алгоритмы.

Новый метод заключается в настройке параметров так, чтобы нарушителю пришлось перебирать колоссальное количество однотипных задач, что физически будет невозможно, полагает ученый.

«Нам удалось доказать теоремы о том, что, даже если нарушитель узнает какой-либо криптографический ключ из этой последовательности, он все равно не сможет вычислить ни прошлые, ни будущие ключи, и таким образом ущерб от раскрытия ключей будет минимальным», – отметил Запечников.

Исследователи предложили использовать протокол для постоянного обновления криптографических ключей группой участников общения, чтобы каждое сообщение можно было зашифровать на новом ключе, но эти протоколы будут технически сложны, поэтому могут замедлить обмен сообщениями, предполагают ученые.

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